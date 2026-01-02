Luciano Spalletti ha fatto il punto sul lavoro svolto dalla Juventus nei primi giorni del 2026, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e la determinazione in vista dei prossimi impegni. Le sue dichiarazioni precedono la sfida contro il Lecce, in programma allo Stadium.

Un inizio d’anno positivo

“Abbiamo lavorato bene nonostante le festività. I calciatori si sono impegnati per fare bene ciò che devono fare. Dalle mie parti si dice: ‘Ciò che fai nei primi giorni dell’anno, lo ripeti per tutto l’anno’”, ha affermato Spalletti, evidenziando come l’impegno profuso in questa fase possa rappresentare un buon auspicio per il futuro.

Ha poi aggiunto: “Ogni giorno c’è in palio un premio, bisogna impegnarsi sempre per conquistarlo. È la somma dei premi che fa il risultato. Mi aspetto continuità di attenzione, come nelle gare precedenti, cercando di migliorare ancora di più”.

La sfida con il Lecce

Il primo impegno ufficiale del 2026 vedrà la Juventus affrontare il Lecce allo Stadium. Spalletti ha descritto l’allenatore avversario come una figura moderna e propositiva: “Con Di Francesco siamo amici da tempo, è un allenatore modernissimo che propone un calcio propositivo. Sarà una partita difficile”.

Spalletti ha ribadito che i protagonisti sono i calciatori e che la squadra deve continuare a dare il massimo, cercando di superarsi. Ha definito la partita “aperta” e ha sottolineato il valore del Lecce, ribadendo la necessità di mantenere alta la concentrazione per restare nelle zone alte della classifica.