Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca e il giornalista Francesco Oppini hanno scritto un messaggio sul proprio account X nel quale rimarcano con decisione l'importanza della vittoria per 0 a 2 ottenuta dalla Juventus sul campo del Pisa.

Juventus, Mecca: 'Vittoria con Pisa fondamentale nonostante la squadra sia stata brutta e in difficoltà per 60 minuti'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando la vittoria ottenuta dalla Juventus sul campo del Pisa per 0 a 2: "Juve brutta e in difficoltà per 60 minuti poi i cambi decidono la partita.

Decisivo Zhegrova. Monumento a Bremer, Kelly e Kalulu. Vittoria sofferta ma fondamentale. Avanti così".

Un messaggio che racchiude il sentimento di una grande parte del tifo juventino, che ha messo da parte l'estetica di un gioco che ancora fatica a decollare, per dare la priorità al risultato finale. Non a caso tantissimi supporter bianconeri presenti sul web hanno seguito la linea dettata da Mecca: "Abbiamo vinto una partita allucinante, giocata molto male. Dal mio punto di vista Bremer non impeccabile stasera, qualche sbavatura c’è stata. Thuram e Cambiaso i peggiori, no comment. Vittoria molto importante, molte volte le abbiamo pareggiate o perse questo genere di partite" scrive un utente su X.

Un altro aggiunge: "Pisa sfortunato, comunque non capisco perché Koopmeiners è sempre titolare. Un mistero. Yldiz e i tre difensori i migliori in campo secondo me. Servono Tonali e un attaccante cattivo alla Tévez".

Infine un tifoso sottolinea: "Compriamo un attaccante anche in B o una riserva del Parma (magari Djuric) o del Sassuolo ma per cortesia liberateci da un calciatore imbarazzante, sconcertante, goffo e pericoloso quale è David. E' stato capace di lisciare un pallone da spingere in rete. Eppure lo facevano scaltro, furbo e veloce".

Juventus, Oppini: 'Ennesima vittoria in una serata seppur complicata che porta i bianconeri a ridosso del gruppo in testa'

Anche il giornalista Francesco Oppini ha detto la sua su X, scrivendo un messaggio breve ma conciso: "Ennesima vittoria (la 7ª nelle ultime 8) della Juventus di Spalletti che in una serata comunque complicata in quel di Pisa, si porta a ridosso del gruppetto di testa che dovrà però recuperare il turno perso a causa della supercoppa.

Partita sporca che pesa e non poco. Bene".

La Juventus, come rimarcato dallo stesso Oppini, con la vittoria a Pisa è tornata almeno momentaneamente dentro al gruppo delle 4 che andrebbero in Champions League, in attesa di vedere cosa riuscirà a fare la Roma di Gian Piero Gasperini nella gara casalinga contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi.