L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Radio BiancoNera e riferendosi all'attacco della Juventus ha detto: "Se mi interfacciassi con Spalletti gli direi, con tutto il rispetto, che senza un attaccante capace di fare certi movimenti o di puntare la profondità. si farà fatica a vincere le partite. Ho criticato David per il rigore calciato e sbagliato contro il Lecce, perché secondo me c'era della presunzione nel modo in cui l'ha tirato. Poi per carità, il canadese ha anche fatto i suoi gol con squadre minori, però a mio avviso il centravanti della Juventus deve fare di più.

Non so se questo è il suo massimo livello, ma questa squadra a volte da la sensazione di giocare in 10".

Juventus, Tacchinardi: 'Io se giocassi con David impazzirei'

Ancora Tacchinardi: "Io giocassi con David impazzirei e lo dico da ex centrocampista. Perché quando la palla ce l'ha il terzino o il mediano di turno, l'attaccante deve andare in profondità e allungare la squadra, non può sempre venire incontro. Yildiz è l'unico che fa quello che sto dicendo io e quindi chiedo a Spalletti di intervenire in quella zona di campo. Perché il toscano è un fenomeno, ha cambiato questa squadra, però non si può essere sempre schiacciati. Quindi io guardo già in avanti e mi auguro che la Juventus riesca a superare anche i playoff di Champions League, ma se questo dovesse accadere bisogna fare di più perché dopo arriveranno avversari superiori".

Tacchinardi ha concluso: "Non sto dicendo che David è scarso, sto invitando la Juventus a prendere un altro attaccante. Uno che abbia caratteristiche diverse dal canadese, perché non vedo prospettiva nei prossimi mesi se si andrà avanti con lui. Anche perché in avanti la squadra sta messa bene, con McKennie che fa tante cose, Conceicao da imprevedibilità e Yildiz sappiamo che qualità ha".

Juve, i tifosi si dividono su David: 'Mi sembra si stia esagerando'

Le parole di Tacchinardi hanno acceso il dibattito sul web: "Premettendo che non sono un grande estimatore di David, ma secondo me stiamo esagerando. È vero che non è uno che attacca la profondità, ma almeno sa giocare con la squadra" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Aggiungerei che fa sempre il movimento sbagliato. Si guardi il gol di Thuram, David gli è corso davanti portandoli l'uomo addosso, per pura fortuna il francese è riuscito a tirare comunque".