Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato la conclusione della stagione di Formula 1, definendola "impegnativa" per la scuderia di Maranello. Le sue dichiarazioni arrivano al termine di un campionato che ha visto la Ferrari protagonista di alti e bassi, con risultati alterni e una costante ricerca di competitività rispetto ai principali rivali.

"Si chiude una stagione impegnativa, ma abbiamo sempre lavorato con determinazione e daremo il massimo anche in futuro", ha affermato Vasseur, sottolineando l'impegno del team nel proseguire il percorso di crescita.

Il dirigente francese ha evidenziato come la squadra abbia affrontato numerose sfide tecniche e strategiche, mantenendo però la volontà di migliorare e di puntare a risultati più ambiziosi nella prossima stagione.

Impegnativa ma costruttiva: il bilancio di Vasseur

Nel suo intervento, Vasseur ha voluto rimarcare la dedizione di tutto il personale Ferrari, dai piloti agli ingegneri, fino ai meccanici. "Abbiamo affrontato momenti difficili, ma anche raccolto dati preziosi che ci aiuteranno a sviluppare la vettura del prossimo anno", ha spiegato il team principal. La stagione appena conclusa ha rappresentato un banco di prova importante per la squadra, che ora guarda con fiducia ai prossimi mesi di lavoro.

La Ferrari, pur non avendo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, ha mostrato segnali di crescita in alcune gare e ha saputo reagire alle difficoltà incontrate. Vasseur ha ribadito che il lavoro svolto sarà la base su cui costruire il futuro, con l'obiettivo di tornare a competere stabilmente per le posizioni di vertice.

Guardiamo avanti con determinazione

Il team principal ha poi rivolto un pensiero ai tifosi, ringraziandoli per il sostegno costante durante tutta la stagione. "Il supporto dei nostri fan è stato fondamentale. Siamo determinati a ripagare la loro fiducia con risultati migliori", ha dichiarato Vasseur. La Ferrari si prepara ora ad affrontare la pausa invernale, durante la quale saranno sviluppate le nuove soluzioni tecniche per la prossima stagione di Formula 1.

Secondo quanto riportato anche da altre fonti, la scuderia di Maranello ha già avviato i primi test sulle componenti che verranno introdotte nel prossimo campionato. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre il gap con i principali concorrenti e di tornare a lottare per la vittoria in ogni Gran Premio. La determinazione e la coesione del gruppo saranno elementi chiave per affrontare le nuove sfide che attendono la Ferrari nel 2025.