Il 13 dicembre alle ore 21:00 il Coliseum di Getafe sarà il teatro di una sfida avvincente tra i padroni di casa del Getafe e l'Espanyol nel cuore della stagione di La Liga 2025/26. Entrambe le squadre cercheranno di imporsi in una partita che si preannuncia equilibrata e aperta a diversi scenari, vista la posta in gioco per il consolidamento nella parte centrale della classifica.

Le probabili formazioni di Getafe-Espanyol

Il Getafe, sotto la guida tecnica di un esperto stratega, dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 solido. In porta confermatissimo David Soria, con una linea difensiva formata da Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene e Allan Nyom.

A centrocampo, la fisicità di Kiko e Yvan Neyou Noupa, supportati ai fianchi dagli esperti Mauro Arambarri e Mario Martin. Davanti, il duo Adrian Liso e Borja Mayoral tenterà di scardinare la retroguardia avversaria.

L'Espanyol, dal canto suo, si presenterà probabilmente con un 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Marko Dmitrovic, sostenuto da una difesa composta da Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera e Carlos Romero. In mediana, un doppio schermo formato da Gonzalez de e Pol Lozano. Sarà il dinamico Edu Expósito a dettare i tempi in posizione avanzata, affiancato da Ramon Terrats e Pere Milla, a supporto del terminale offensivo Roberto Fernandez.

Quote di Getafe-Espanyol: favoriti i padroni di casa

Il confronto al Coliseum vede il Getafe favorito, secondo i principali bookmaker. William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 2.50, il pareggio a 2.88 e il successo dell'Espanyol a 3.10. Quote simili anche da Bet365, che offre il successo del Getafe sempre a 2.50, il pareggio leggermente più basso a 2.80 e la vittoria fuori casa dell'Espanyol a 3.25.

Nonostante le quote non distanti, i padroni di casa sembrano avere un vantaggio leggero, ma significativo.

Le statistiche dei protagonisti: Mayoral e Liso per il Getafe, Milla e Expósito per l'Espanyol

Tra le fila del Getafe, grande attenzione sarà posta su Borja Mayoral e Adrian Liso.

Mayoral, in 12 apparizioni fino ad ora, ha già trovato la rete 4 volte e contribuito con 1 assist, mostrando un'affidabilità significativa con un rating di 6.8. Con un numero totale di 219 passaggi e avendo vinto 31 duelli su 83, si conferma elemento chiave dell'attacco.

Adrian Liso, giovane promessa spagnola di soli 20 anni, ha segnato 3 gol in altrettante partite, dimostrando una buona capacità finalizzativa con un totale di 12 tiri, di cui 6 nello specchio della porta.

Per l'Espanyol, Pere Milla e Edu Expósito giocheranno ruoli cruciali. Milla registra 5 gol in 13 presenze, con 36 tiri, di cui 14 in porta. Expósito si è dimostrato un vero e proprio metronomo con 411 passaggi e 4 assist, esibendo una valutazione media di 7.25.

Entrambe le squadre mostrano una forte identità di gioco e una notevole capacità di incidere sui risultati delle partite, grazie alla qualità e alla determinazione dei propri interpreti.
