Alla vigilia delle festività natalizie, il 21 dicembre alle ore 14:00, il Girona ospiterà l’Atlético Madrid all’Estadio Municipal de Montilivi nella giornata numero 17 della Liga spagnola stagione 2025/26. Una sfida dal sapore classico che vedrà i colchoneros, storicamente tra le grandi del calcio iberico, cercare di confermare il loro potenziale contro un Girona che punta a esprimere il massimo del suo potenziale davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Girona-Atlético Madrid

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con schemi consolidati.

Il Girona di casa si affiderà al modulo 4-2-3-1, che vedrà in campo: Paulo Gazzaniga tra i pali; una linea difensiva formata da Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno; Axel Witsel e Ivan Martin agiranno davanti alla difesa, supportando il trio offensivo Joel Roca, Viktor Tsigankov e Bryan Gil, con Vladyslav Vanat unico terminale offensivo.

Dall’altra parte, l’Atlético Madrid potrebbe adottare un classico 4-4-2, disponendo Jan Oblak in porta; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko e Matteo Ruggeri in difesa; a centrocampo Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke e Nico Gonzalez; mentre in attacco la coppia formata da Julian Alvarez e Alexander Soerloth vorrà continuare la sua fase realizzativa.

Quote di Girona-Atlético Madrid: favorita la squadra ospite

Non sorprende che i bookmaker predìcano una sfida in salita per il Girona, confrontato a un Atlético Madrid che gode dei favori del pronostico. William Hill quota il successo degli ospiti a 1.65, mentre la vittoria casalinga è a 4.60 e il pareggio a 3.90. Leggermente simili le proposte di Bet365, dove l’2 è quotato a 1.67, il segno X a 4.00 e il segno 1 a 5.00.

Giocatori chiave: il talento al servizio di due filosofie

Joel Roca: speranza del Girona

Tra le fila del Girona, uno dei giocatori da tenere d’occhio è il giovane Joel Roca, 20 anni, già protagonista in 13 partite di campionato con una media di rating di 6.65.

Nonostante giovanissimo, ha messo a registro 1 gol e collezionato 164 passaggi totali. La sua capacità di dribblare (22 dribbling su 52 tentati) e la sua presenza nei duelli (125 totali, vincendone 58) mostrano il suo spirito dinamico, anche se troverà avversari di caratura contro l’Atlético.

Julián Álvarez: l'arma in più per i colchoneros

L'Atlético risponde con il talento argentino Julián Álvarez, attaccante che si è dimostrato cruciale con 7 reti e 2 assist in 17 presenze. La sua valutazione media di 7.09 nella Liga attesta la sua classe e incisività. Álvarez ha inoltre dimostrato precisione nei tiri con 18 conclusioni in porta su 28 tentativi totali, ma il suo gioco di passaggi è altrettanto letale, con 32 palle chiave su 427 passaggi complessivi. La sua performance è certamente attesa come una delle attrazioni principali del match.