Alla vigilia delle festività natalizie, il 21 dicembre alle ore 14:00, il Girona ospiterà l’Atlético Madrid all’Estadio Municipal de Montilivi nella giornata numero 17 della Liga spagnola stagione 2025/26. Una sfida dal sapore classico che vedrà i colchoneros, storicamente tra le grandi del calcio iberico, cercare di confermare il loro potenziale contro un Girona che punta a esprimere il massimo del suo potenziale davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Girona-Atlético Madrid

Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con schemi consolidati.

Il Girona di casa si affiderà al modulo 4-2-3-1, che vedrà in campo: Paulo Gazzaniga tra i pali; una linea difensiva formata da Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno; Axel Witsel e Ivan Martin agiranno davanti alla difesa, supportando il trio offensivo Joel Roca, Viktor Tsigankov e Bryan Gil, con Vladyslav Vanat unico terminale offensivo.

Dall’altra parte, l’Atlético Madrid potrebbe adottare un classico 4-4-2, disponendo Jan Oblak in porta; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko e Matteo Ruggeri in difesa; a centrocampo Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke e Nico Gonzalez; mentre in attacco la coppia formata da Julian Alvarez e Alexander Soerloth vorrà continuare la sua fase realizzativa.

Spain Flag
La Liga
Giornata 17
19/12/2025 21:00
Valencia
VS
Maiorca
20/12/2025 14:00
Oviedo
VS
Celta Vigo
20/12/2025 16:15
Levante
VS
Real Sociedad
20/12/2025 18:30
Osasuna
VS
Alaves
20/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Siviglia
21/12/2025 14:00
Girona
VS
Atlético Madrid
21/12/2025 16:15
Villarreal
VS
Barcellona
21/12/2025 18:30
Elche
VS
Rayo Vallecano
21/12/2025 21:00
Real Betis
VS
Getafe
22/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Espanyol

Quote di Girona-Atlético Madrid: favorita la squadra ospite

Non sorprende che i bookmaker predìcano una sfida in salita per il Girona, confrontato a un Atlético Madrid che gode dei favori del pronostico. William Hill quota il successo degli ospiti a 1.65, mentre la vittoria casalinga è a 4.60 e il pareggio a 3.90. Leggermente simili le proposte di Bet365, dove l’2 è quotato a 1.67, il segno X a 4.00 e il segno 1 a 5.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
17
14
1
2
49 / 20
29
43
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
17
12
3
2
34 / 16
18
39
W
L
W
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
17
10
4
3
30 / 16
14
34
W
L
L
W
W
5
Espanyol
16
9
3
4
20 / 16
4
30
W
W
W
W
L
6
Real Betis
16
6
7
3
25 / 19
6
25
D
L
W
D
D
7
Athletic Bilbao
17
7
2
8
15 / 22
-7
23
L
W
L
W
L
8
Celta Vigo
16
5
7
4
20 / 19
1
22
W
W
L
W
L
9
Siviglia
16
6
2
8
24 / 24
0
20
W
D
L
L
W
10
Getafe
16
6
2
8
13 / 18
-5
20
L
L
W
L
L
11
Elche
16
4
7
5
19 / 20
-1
19
L
W
L
D
D
12
Alaves
16
5
3
8
14 / 17
-3
18
L
W
L
L
L
13
Rayo Vallecano
16
4
6
6
13 / 16
-3
18
D
L
D
D
D
14
Maiorca
16
4
5
7
18 / 23
-5
17
W
D
D
L
W
15
Real Sociedad
16
4
4
8
20 / 24
-4
16
L
L
L
W
D
16
Osasuna
16
4
3
9
14 / 20
-6
15
L
W
D
L
L
17
Valencia
16
3
6
7
15 / 25
-10
15
L
D
D
W
D
18
Girona
16
3
6
7
15 / 30
-15
15
W
L
D
D
W
19
Oviedo
16
2
4
10
7 / 26
-19
10
L
D
L
D
L
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Giocatori chiave: il talento al servizio di due filosofie

Joel Roca: speranza del Girona

Tra le fila del Girona, uno dei giocatori da tenere d’occhio è il giovane Joel Roca, 20 anni, già protagonista in 13 partite di campionato con una media di rating di 6.65.

Nonostante giovanissimo, ha messo a registro 1 gol e collezionato 164 passaggi totali. La sua capacità di dribblare (22 dribbling su 52 tentati) e la sua presenza nei duelli (125 totali, vincendone 58) mostrano il suo spirito dinamico, anche se troverà avversari di caratura contro l’Atlético.

Julián Álvarez: l'arma in più per i colchoneros

L'Atlético risponde con il talento argentino Julián Álvarez, attaccante che si è dimostrato cruciale con 7 reti e 2 assist in 17 presenze. La sua valutazione media di 7.09 nella Liga attesta la sua classe e incisività. Álvarez ha inoltre dimostrato precisione nei tiri con 18 conclusioni in porta su 28 tentativi totali, ma il suo gioco di passaggi è altrettanto letale, con 32 palle chiave su 427 passaggi complessivi. La sua performance è certamente attesa come una delle attrazioni principali del match.
