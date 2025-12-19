Levante e Real Sociedad si incontreranno sabato 20 dicembre, alle 16:15, allo stadio Estadio Ciudad de Valencia. Una partita attesissima per la 17ª giornata di La Liga, con i padroni di casa che cercheranno di sfruttare il calore del pubblico per sovvertire gli equilibri contro i più quotati baschi.

Le probabili formazioni di Levante-Real Sociedad

Levante (4-4-2): Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Jorge Cabello, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

Real Sociedad (4-1-4-1): Alex Remiro; Aritz Elustondo, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi; Takefusa Kubo, Brais Mendez, Carlos Soler, Ander Barrenetxea; Goncalo Guedes.

Quote di Levante-Real Sociedad: baschi favoriti

I bookmaker vedono la Real Sociedad partire favorita in questa sfida. William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.15, mentre il trionfo del Levante è quotato a 3.25 e il pareggio a 3.30. Anche Bet365 conferma questa tendenza, offrendo la vittoria della Real Sociedad sempre a 2.15, il pareggio a 3.40 e il successo dei padroni di casa a 3.40.

Le stelle in campo: Eyong e Barrenetxea sotto i riflettori

Carlos Álvarez: talento a centrocampo

Carlos Álvarez, solo 22 anni, è uno dei giovani più promettenti del Levante.

In questa stagione di La Liga, ha collezionato 15 presenze, la maggior parte da titolare, con un buon minutaggio di 1044 minuti. Con una valutazione media di 6.81, ha segnato 2 gol e fornito un assist, dimostrando la sua capacità di contribuire sia in attacco che in difesa. I suoi 19 passaggi chiave sottolineano la sua visione di gioco, mentre deve lavorare per migliorare la precisione nei duelli, avendone vinti solo 50 su 120.

Etta Eyong: forza e praticità

Karl Edouard Blaise Etta Eyong è un attaccante che ha iniziato a farsi notare nella sua esperienza al Levante. Nei suoi 12 match disputati come titolare, ha segnato 5 reti e offerto un assist in 966 minuti di gioco. La sua media di 6.98 sottolinea una buona prestazione generale.

Eyong rappresenta un pericolo costante per le difese avversarie, come dimostrano i 23 tiri totali e gli 12 nel mirino, accompagnati da 63 duelli vinti su 135.

Ander Barrenetxea: talento basco a centrocampo

Ander Barrenetxea, alla guida del centrocampo della Real Sociedad, ha disputato 15 incontri, per un totale di 983 minuti giocati. La sua capacità di creare gioco è evidente dai 25 passaggi chiave e dai 3 gol e assist messi a segno in questa stagione. Valutato con un punteggio di 6.99, il talento basco ha dimostrato grande dimestichezza con il pallone, vincendo 58 duelli su 142 e realizzando 32 dribbling.

Gonçalo Guedes: incisività in avanti

Gonçalo Guedes, attaccante della Real Sociedad, ha contribuito con 3 gol e 1 assist in 16 presenze, equivalenti a 783 minuti di gioco. La sua esperienza si palesa nei 7 tiri su 9 finiti nello specchio e nei 11 passaggi chiave effettuati, pur con una media di 6.74.