Sarà il Molineux Stadium di Wolverhampton ad accogliere sabato 20 dicembre alle ore 16:00 l'incontro tra Wolves e Brentford, valido per la diciassettesima giornata della Premier League 2025/26. I padroni di casa, per uscire dal fondo della classifica, affronteranno i "Bees" in un match dal sapore di riscatto per entrambe le formazioni.

Le probabili formazioni di Wolves-Brentford

I Wolves, schierati in un modulo 3-5-2, dovrebbero puntare su Sam Johnstone tra i pali, una difesa a tre composta da Santiago Bueno, Ki-Jana Hoever e Toti Gomes. A centrocampo, spazio a Matt Doherty e David Moeller Wolfe sulle fasce, con Joao Gomes, Andre e Ladislav Krejci a gestire il gioco.

In attacco, tandem composto da Strand Larsen e Hee-Chan Hwang.

Brentford dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. In porta Caoimhin Kelleher, mentre la linea difensiva sarà formata da Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van den Berg e Aaron Hickey. A centrocampo, la coppia Jordan Henderson e Vitaly Janelt, con Mikkel Damsgaard, Mathias Jensen e Keane Lewis-Potter a supporto dell’unica punta Igor Thiago.

Quote di Wolves-Brentford: "Bees" in vantaggio

I bookmaker vedono il Brentford favorito per il match: William Hill e Bet365 quotano la vittoria dei "Bees" a 2.05.

Pareggio dato a 3.30 da William Hill e a 3.60 da Bet365, mentre il successo dei Wolves è offerto a 3.40 da entrambi i bookmaker.

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti attesi in campo, occhi puntati su Igor Thiago del Brentford.

L'attaccante brasiliano, con un'ottima media di 7.06, ha già segnato 11 gol in 16 presenze in Premier League, dimostrando grande efficacia sotto porta con 20 tiri nello specchio su 29 tentativi. Thiago si distingue anche nei duelli fisici, vincendo 81 su 204 contrasti.

Per i Wolves, Hee-Chan Hwang sarà chiamato a dare il massimo. L'attaccante sudcoreano ha raccolto 11 presenze con un gol all'attivo, mantenendo una media di 6.67. Nonostante i numeri non siano eccellenti finora, la sua capacità di creare spazi e attirare difensori potrebbe risultare decisiva.

Un altro elemento chiave per i Wolves sarà Jørgen Strand Larsen. Norvegese di 25 anni, ha avuto finora una stagione piuttosto dura, scendendo in campo 14 volte con una valutazione media di 6.4, segnando solo un gol.

La sua capacità di duellare fisicamente (53 duelli vinti su 151) sarà fondamentale per mettere in difficoltà la difesa brentfordiana.

Nel centrocampo dei "Bees", Mikkel Damsgaard potrebbe fare la differenza. Il danese, con una valutazione media di 6.84, ha contribuito con un gol e un assist in 14 gare. La sua visione di gioco è evidenziata dai 17 passaggi chiave completati, rendendolo vitale per l'approvvigionamento di occasioni da gol.