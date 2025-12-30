Nelle ultime ore si sono rincorse con insistenza alcune voci riguardanti il futuro di Weston McKennie, che lo avrebbero voluto lontano dalla Juventus e sempre più vicino a un ritorno in America, magari in MLS già a partire dalla prossima estate. Indiscrezioni che parlavano di un rapporto ormai logoro con il club bianconero e di una trattativa per il rinnovo completamente ferma, con il centrocampista pronto a fare le valigie al termine della stagione. Tuttavia, a mettere un punto fermo su questi rumors ci ha pensato Cory Gibbs, agente del giocatore juventino, intervenuto in maniera decisa tramite il suo profilo X.

Il manager di McKennie ha smentito senza mezzi termini le notizie circolate negli ultimi giorni, chiarendo la posizione del suo assistito e respingendo al mittente ogni ipotesi di addio imminente: “Posso confermare che tutto quanto segue è falso. Informatevi sui fatti prima di diffondere bugie e propaganda”, ha scritto Gibbs, mostrando un certo fastidio per la leggerezza con cui alcune informazioni sarebbero state diffuse.

L’agente di McKennie infastidito dalle voci di mercato

Parole forti, che hanno avuto l’effetto di spegnere sul nascere le voci di un ritorno in patria dell’americano. Secondo quanto trapelato nelle scorse ore, infatti, si era parlato di una situazione di stallo totale tra McKennie e la Juventus, con il giocatore che a giugno potrebbe valutare seriamente l’idea di tornare in MLS.

Ricostruzioni che, evidentemente, non hanno trovato riscontro nella realtà e che hanno spinto l’agente a intervenire nuovamente per fare chiarezza: “Di solito non rispondo con post sui social media, ma quando ci sono false informazioni soprattutto da profili verificati, devo intervenire”, ha aggiunto Gibbs, sottolineando come la diffusione di notizie non corrette possa creare confusione e tensioni inutili attorno al calciatore.

A rafforzare la linea di una eventuale permanenza in bianconero, c’è anche la volontà espressa dallo stesso McKennie. Solo la scorsa settimana, il centrocampista statunitense non aveva nascosto la sua voglia di restare ancora alla Juventus e che si trova a suo agio nell’ambiente torinese.

Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando il ruolo sempre più importante che l’americano ha ritagliato per sé all’interno della squadra.

McKennie fondamentale per Spalletti

Ora non resta che attendere per capire come evolverà la situazione contrattuale nei prossimi mesi, ma una cosa appare chiara: McKennie, nel frattempo, è totalmente concentrato sui prossimi impegni con la Juventus. Luciano Spalletti lo considera uno degli uomini insostituibili della rosa, tanto da averlo definito un giocatore perfetto per ogni allenatore, capace di adattarsi a più ruoli e di garantire equilibrio, intensità e qualità.

In vista della prossima sfida contro il Lecce, McKennie va dunque verso una maglia da titolare.

L’americano agirà sulla corsia di destra nel ruolo che gli ha ritagliato proprio il tecnico di Certaldo, che lo ha trasformato in un elemento sempre più fondamentale nelle dinamiche di gioco della Juventus. Un segnale ulteriore di quanto il suo presente, al di là delle voci, sia ancora fortemente legato ai colori bianconeri.