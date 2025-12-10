Il Milan sta valutando possibili rinforzi per l’attacco tra gennaio e giugno e il nome di Lorenzo Lucca è tornato a circolare con insistenza tra i dirigenti rossoneri, alla ricerca di nuove soluzioni offensive. A confermarlo è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Le condizioni dello scambio

Moretto ha spiegato che Lucca, attualmente in prestito al Napoli, potrebbe essere oggetto di uno scambio con Loftus-Cheek solo nel caso in cui il club azzurro decidesse di esercitare il riscatto dall’Udinese già a gennaio: “Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli, quindi un ipotetico scambio si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattarlo a gennaio”.

Le resistenze del Napoli e il gradimento di Allegri

Il Napoli, secondo Matteo Moretto, sarebbe poco propenso a cedere un attaccante come Lucca a una diretta concorrente in campionato: “Il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan”. Dall’altra parte, va detto che Loftus-Cheek, che può ricoprire diversi ruoli, sta trovando più spazio nelle ultime partite. “Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri, ma vi dico che quest’idea di mercato è tutta da studiare”.

Moretto ha inoltre ricordato che il Milan ha già una lista di cinque-sei attaccanti monitorati e che ogni eventuale operazione dipenderà anche da una possibile partenza di Santiago Gimenez.

Durante il calciomercato estivo, il Napoli ha acquisito Lucca dall’Udinese con un prestito oneroso da nove milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a ventisei milioni, per un totale potenziale di trentacinque milioni: una cifra che rende complicata una trattativa immediata con il Milan.

Inoltre, al momento il Napoli resta in vantaggio nella corsa a Lucca rispetto a Milan e Atalanta, anche se i rossoneri restano alla finestra in attesa di sviluppi e possibili incastri offensivi.