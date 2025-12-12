Il Levante sfida il Villarreal domenica 14 dicembre alle 18:30 presso l'Estadio Ciudad de Valencia. Questo derby valenciano si preannuncia interessante, con il Villarreal, in ottima forma, a caccia di conferme in questa sedicesima giornata di Liga. L'incontro è un'opportunità per entrambe le squadre di guadagnare punti preziosi e affermarsi nella parte alta della classifica.

Le probabili formazioni di Levante-Villarreal

La formazione del Levante dovrebbe schierarsi con un consolidato 4-4-2. Tra i pali ci sarà Mathew Ryan, difeso da una linea a quattro composta da Toljan, Cabello, Matturro e Sanchez.

Il centrocampo sarà orchestrato da Alvarez e Arriaga, con Vencedor e Brugue pronti a dare supporto. In attacco, fiducia al duo Etta Yong e Romero, chiamati a sfruttare ogni occasione creata.

Il Villarreal, allo stesso modo, opterà per un 4-4-2. Luiz Junior si posizionerà in porta, con Navarro, Foyth, Veiga e Cardona a costituire la retroguardia. La mediana sarà guidata da Buchanan e Comesana, affiancati da Partey e Moleiro. In avanti, la coppia offensiva sarà formata da Ayoze Perez e Mikautadze.

Spain Flag
La Liga
Giornata 16
12/12/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Girona
13/12/2025 14:00
Atlético Madrid
VS
Valencia
13/12/2025 16:15
Maiorca
VS
Elche
13/12/2025 18:30
Barcellona
VS
Osasuna
13/12/2025 21:00
Getafe
VS
Espanyol
14/12/2025 14:00
Siviglia
VS
Oviedo
14/12/2025 16:15
Celta Vigo
VS
Athletic Bilbao
14/12/2025 18:30
Levante
VS
Villarreal
14/12/2025 21:00
Alaves
VS
Real Madrid
15/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Real Betis

Quote di Levante-Villarreal: sottomarino giallo favorito

I bookmaker vedono il Villarreal come favorito per il successo in questo confronto.

William Hill quota la vittoria del Levante a 4.33, il pareggio a 4.00 e il trionfo del Villarreal a 1.70. Simili preferenze anche da Bet365, che offre una quota di 1.67 per la vittoria degli ospiti, 4.33 per il pareggio e 4.33 per un successo del Levante. Il peso specifico del Villarreal nelle quote suggerisce un pronostico a loro favore, nonostante la trasferta.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
16
13
1
2
47 / 20
27
40
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
16
11
3
2
32 / 15
17
36
L
W
D
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
16
9
4
3
28 / 15
13
31
L
L
W
W
W
5
Espanyol
15
8
3
4
19 / 16
3
27
W
W
W
L
L
6
Real Betis
15
6
6
3
25 / 19
6
24
L
W
D
D
W
7
Athletic Bilbao
16
7
2
7
15 / 20
-5
23
W
L
W
L
W
8
Getafe
15
6
2
7
13 / 17
-4
20
L
W
L
L
W
9
Elche
15
4
7
4
18 / 17
1
19
W
L
D
D
L
10
Celta Vigo
15
4
7
4
18 / 19
-1
19
W
L
W
L
W
11
Alaves
15
5
3
7
13 / 15
-2
18
W
L
L
L
W
12
Rayo Vallecano
15
4
5
6
13 / 16
-3
17
L
D
D
D
L
13
Siviglia
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
D
L
L
W
L
14
Real Sociedad
15
4
4
7
19 / 22
-3
16
L
L
W
D
W
15
Osasuna
15
4
3
8
14 / 18
-4
15
W
D
L
L
D
16
Valencia
15
3
6
6
14 / 23
-9
15
D
D
W
D
L
17
Maiorca
15
3
5
7
15 / 22
-7
14
D
D
L
W
L
18
Girona
15
2
6
7
13 / 29
-16
12
L
D
D
W
L
19
Oviedo
15
2
4
9
7 / 22
-15
10
D
L
D
L
D
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Chiavi del match tra attacchi e giocate individuali

Etta Yong, 22 anni, attaccante camerunese, rappresenta una delle pedine fondamentali dell'attacco del Levante.

Ha collezionato 12 presenze, tutte da titolare, con cinque gol e un assist. La sua capacità di entrare nel vivo delle azioni è testimoniata dai 23 tiri tentati e dalle sette azioni chiave create, a cui va aggiunta una buona mole di lavoro difensivo come dimostrano le 16 tackles.

Iván Romero, altro nome caldo nella rosa del Levante, è già entrato a referto quattro volte su 12 apparizioni. Nonostante i soli 172 cm, si destreggia abilmente nello stretto, avendo completato 15 dribbling su 29 tentativi. La sua tenacia nei duelli (73 vinti su 150) ne fa un attaccante di peso, né troppo fragile né facile da marcare.

Nel fronte opposto, il Villarreal si affida all'estro di Ayoze Perez, 32 anni, la cui esperienza lo rende un pericolo costante per le difese avversarie.

Con due gol e tre assist in sole otto partite, garantisce una superficie di attacco efficace, sostenuta da 8 passaggi chiave.

Infine, Georges Mikautadze, altro elemento essenziale per il Villarreal, ha contribuito con tre reti e due assist. Nonostante le sole dieci apparizioni, il georgiano rappresenta un terminale offensivo versatile e pericoloso.
