Il Levante sfida il Villarreal domenica 14 dicembre alle 18:30 presso l'Estadio Ciudad de Valencia. Questo derby valenciano si preannuncia interessante, con il Villarreal, in ottima forma, a caccia di conferme in questa sedicesima giornata di Liga. L'incontro è un'opportunità per entrambe le squadre di guadagnare punti preziosi e affermarsi nella parte alta della classifica.

Le probabili formazioni di Levante-Villarreal

La formazione del Levante dovrebbe schierarsi con un consolidato 4-4-2. Tra i pali ci sarà Mathew Ryan, difeso da una linea a quattro composta da Toljan, Cabello, Matturro e Sanchez.

Il centrocampo sarà orchestrato da Alvarez e Arriaga, con Vencedor e Brugue pronti a dare supporto. In attacco, fiducia al duo Etta Yong e Romero, chiamati a sfruttare ogni occasione creata.

Il Villarreal, allo stesso modo, opterà per un 4-4-2. Luiz Junior si posizionerà in porta, con Navarro, Foyth, Veiga e Cardona a costituire la retroguardia. La mediana sarà guidata da Buchanan e Comesana, affiancati da Partey e Moleiro. In avanti, la coppia offensiva sarà formata da Ayoze Perez e Mikautadze.

Quote di Levante-Villarreal: sottomarino giallo favorito

I bookmaker vedono il Villarreal come favorito per il successo in questo confronto.

William Hill quota la vittoria del Levante a 4.33, il pareggio a 4.00 e il trionfo del Villarreal a 1.70. Simili preferenze anche da Bet365, che offre una quota di 1.67 per la vittoria degli ospiti, 4.33 per il pareggio e 4.33 per un successo del Levante. Il peso specifico del Villarreal nelle quote suggerisce un pronostico a loro favore, nonostante la trasferta.

Chiavi del match tra attacchi e giocate individuali

Etta Yong, 22 anni, attaccante camerunese, rappresenta una delle pedine fondamentali dell'attacco del Levante.

Ha collezionato 12 presenze, tutte da titolare, con cinque gol e un assist. La sua capacità di entrare nel vivo delle azioni è testimoniata dai 23 tiri tentati e dalle sette azioni chiave create, a cui va aggiunta una buona mole di lavoro difensivo come dimostrano le 16 tackles.

Iván Romero, altro nome caldo nella rosa del Levante, è già entrato a referto quattro volte su 12 apparizioni. Nonostante i soli 172 cm, si destreggia abilmente nello stretto, avendo completato 15 dribbling su 29 tentativi. La sua tenacia nei duelli (73 vinti su 150) ne fa un attaccante di peso, né troppo fragile né facile da marcare.

Nel fronte opposto, il Villarreal si affida all'estro di Ayoze Perez, 32 anni, la cui esperienza lo rende un pericolo costante per le difese avversarie.

Con due gol e tre assist in sole otto partite, garantisce una superficie di attacco efficace, sostenuta da 8 passaggi chiave.

Infine, Georges Mikautadze, altro elemento essenziale per il Villarreal, ha contribuito con tre reti e due assist. Nonostante le sole dieci apparizioni, il georgiano rappresenta un terminale offensivo versatile e pericoloso.