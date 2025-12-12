Domenica 14 dicembre, la cornice dell'Estadio Abanca-Balaídos di Vigo accoglierà la sfida tra Celta Vigo e Athletic Bilbao, valida per la sedicesima giornata della Liga 2025/26. I tifosi del Celta attendono con ansia la partita delle 16:15, dove i loro beniamini cercheranno di sfruttare il fattore campo per guadagnare punti preziosi.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Athletic Bilbao

Per il Celta Vigo, il tecnico è pronto a schierare un 3-4-3 con Ionut Andrei Radu tra i pali, supportato da una linea difensiva formata da Javi Rodriguez, Carl Starfelt e Marcos Alonso.

A centrocampo, spazio a Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba e Oscar Mingueza, mentre in attacco si affiderà al trio composto da Ferran Jutglà, Borja Iglesias e Bryan Zaragoza.

L'Athletic Bilbao risponde con un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Unai Simon, con una linea difensiva a quattro composta da Jesus Areso, Aitor Paredes, Daniel Vivian e Yuri Berchiche. A centrocampo vedremo Ruiz de e Mikel Jauregizar a proteggere la difesa, mentre il terzetto offensivo sarà formato da Alex Berenguer, Oihan Sancet e Nico Williams, pronti a supportare l'unica punta Gorka Guruzeta.

Quote di Celta Vigo-Athletic Bilbao: equilibrio dalle previsioni dei bookmaker

Il confronto tra Celta Vigo e Athletic Bilbao si preannuncia equilibrato, almeno secondo i bookmaker.

William Hill quota infatti la vittoria del Celta Vigo a 2.62, il pareggio a 3.10 e il successo dell'Athletic Bilbao a 2.75. Anche Bet365 segue una linea simile, con la vittoria casalinga ancora a 2.62, il pareggio leggermente più alto a 3.25 e la vittoria ospite stabile a 2.75, segnale di un incontro che potrebbe decidersi nei dettagli.

Le statistiche dei protagonisti sul campo: da Iglesias a Williams

Elementi come Borja Iglesias, dal Celta Vigo, e Nico Williams, dall'Athletic Bilbao, saranno probabilmente decisivi per gli esiti del match.

Borja Iglesias, con 5 reti e 2 assist in 15 presenze, si conferma come una delle colonne portanti dell'attacco di casa. Con una media rating di 6.83, il numero 7 ha mostrato efficacia nel trovare la rete con 11 tiri su 18 totali finiti nello specchio.

Sul fronte opposto, Nico Williams rappresenta una delle frecce più brillanti all'arco dell'Athletic Bilbao. Non solo ha messo a segno 3 reti e servito 2 assist in 12 apparizioni, ma il suo gioco palla al piede è stato incisivo con ben 34 dribbling riusciti su 75 tentativi, una statistica che risalta in quanto parte del suo imprevedibile stile di gioco.

Interessante sarà anche la prestazione di Ferran Jutglà, che cercherà di creare scompiglio nella difesa avversaria con la sua velocità e capacità di manovra, avendo già registrato 2 gol e 1 assist in 12 presenze, mentre Alex Berenguer proverà a spingere sulla fascia per il Bilbao, dove ha già distribuito 2 assist e segnato un gol.