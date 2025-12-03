Liverpool e Sunderland si incontrano questo mercoledì 3 dicembre alle ore 21:15, nello storico palcoscenico di Anfield, per la quattordicesima giornata della Premier League 2025/26. I Reds cercano tre punti che permetterebbero loro di superare in classifica proprio il Sunderland.

Quote di Liverpool-Sunderland: i Reds sono favoriti

Le quote dei principali bookmaker sottolineano un netto favore verso i padroni di casa.

William Hill quota la vittoria del Liverpool a 1.36, il pareggio a 4.80 e la vittoria del Sunderland a 8.00.

Quote simili anche da Bet365, che vede i Reds vincenti a 1.38, il pareggio a 5.50 e il trionfo esterno del Sunderland a 6.50.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ryan Gravenberch, 23 anni, è uno dei baluardi del centrocampo del Liverpool.

Nelle sue 11 apparizioni stagionali in Premier League, tutte da titolare, ha mostrato grande solidità accumulando 962 minuti. La sua incisività non si limita alla fase realizzativa (3 gol e 1 assist), ma si estende al controllo del gioco con 682 passaggi, 18 tackle e 16 intercetti. Il centrocampista olandese è stato in grado di vincere 52 duelli su 88 tentati.

Cody Gakpo, altro olandese, ha finora avuto un impatto notevole con 4 gol e 3 assist in 13 presenze. La sua abilità di passatore si riflette nei 312 passaggi complessivi e 25 passaggi chiave, confermando la sua capacità di creare occasioni. Gakpo ha anche una buona media di dribbling, riuscendo in 16 tentativi su 30.

Dall'altro lato, Enzo Le Fée del Sunderland, con i suoi 2 gol e altrettanti assist in 873 minuti, potrebbe avere un ruolo importante nel match.

La sua capacità di intercettare (7 azioni avversarie fermate in stagione) e il suo coefficiente di duelli (41 vinti su 106) lo rendono un centrocampista da non sottovalutare.

Wilson Isidor e Bertrand Traoré cercheranno di insidiare la difesa del Liverpool con la loro velocità e capacità di dribbling. Hanno siglato rispettivamente quattro e un gol in Premier fino ad ora e le loro prestazioni tra gli spazi potrebbero rivelarsi decisive per il Sunderland per provare a strappare punti su un campo ostico come Anfield.