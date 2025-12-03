Liverpool e Sunderland si incontrano questo mercoledì 3 dicembre alle ore 21:15, nello storico palcoscenico di Anfield, per la quattordicesima giornata della Premier League 2025/26. I Reds cercano tre punti che permetterebbero loro di superare in classifica proprio il Sunderland.

England Flag
Premier League
Giornata 14
02/12/2025 20:30
Bournemouth
VS
Everton
02/12/2025 20:30
Fulham
VS
Manchester City
02/12/2025 21:15
Newcastle
VS
Tottenham
03/12/2025 20:30
Wolves
VS
Nottingham Forest
03/12/2025 20:30
Arsenal
VS
Brentford
03/12/2025 20:30
Burnley
VS
Crystal Palace
03/12/2025 20:30
Brighton
VS
Aston Villa
03/12/2025 21:15
Liverpool
VS
Sunderland
03/12/2025 21:15
Leeds
VS
Chelsea
04/12/2025 21:00
Manchester United
VS
West Ham

Quote di Liverpool-Sunderland: i Reds sono favoriti

Le quote dei principali bookmaker sottolineano un netto favore verso i padroni di casa.

William Hill quota la vittoria del Liverpool a 1.36, il pareggio a 4.80 e la vittoria del Sunderland a 8.00.

Quote simili anche da Bet365, che vede i Reds vincenti a 1.38, il pareggio a 5.50 e il trionfo esterno del Sunderland a 6.50.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
13
9
3
1
25 / 7
18
30
D
W
D
W
W
2
Manchester City
14
9
1
4
32 / 16
16
28
W
W
L
W
W
3
Chelsea
13
7
3
3
24 / 12
12
24
D
W
W
W
L
4
Aston Villa
13
7
3
3
16 / 11
5
24
W
W
W
L
W
5
Brighton
13
6
4
3
21 / 16
5
22
W
W
D
W
L
6
Sunderland
13
6
4
3
17 / 13
4
22
W
L
D
D
W
7
Manchester United
13
6
3
4
21 / 20
1
21
W
L
D
D
W
8
Liverpool
13
7
0
6
20 / 20
0
21
W
L
L
W
L
9
Everton
14
6
3
5
15 / 17
-2
21
W
L
W
W
D
10
Crystal Palace
13
5
5
3
17 / 11
6
20
L
W
D
W
L
11
Tottenham
14
5
4
5
23 / 18
5
19
D
L
L
D
L
12
Brentford
13
6
1
6
21 / 20
1
19
W
L
W
L
W
13
Newcastle
14
5
4
5
19 / 18
1
19
D
W
W
L
L
14
Bournemouth
14
5
4
5
21 / 24
-3
19
L
L
D
L
L
15
Fulham
14
5
2
7
19 / 22
-3
17
L
W
W
L
W
16
Nottingham Forest
13
3
3
7
13 / 22
-9
12
L
W
W
D
L
17
West Ham
13
3
2
8
15 / 27
-12
11
L
D
W
W
L
18
Leeds
13
3
2
8
13 / 25
-12
11
L
L
L
L
W
19
Burnley
13
3
1
9
15 / 27
-12
10
L
L
L
L
W
20
Wolves
13
0
2
11
7 / 28
-21
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ryan Gravenberch, 23 anni, è uno dei baluardi del centrocampo del Liverpool.

Nelle sue 11 apparizioni stagionali in Premier League, tutte da titolare, ha mostrato grande solidità accumulando 962 minuti. La sua incisività non si limita alla fase realizzativa (3 gol e 1 assist), ma si estende al controllo del gioco con 682 passaggi, 18 tackle e 16 intercetti. Il centrocampista olandese è stato in grado di vincere 52 duelli su 88 tentati.

Cody Gakpo, altro olandese, ha finora avuto un impatto notevole con 4 gol e 3 assist in 13 presenze. La sua abilità di passatore si riflette nei 312 passaggi complessivi e 25 passaggi chiave, confermando la sua capacità di creare occasioni. Gakpo ha anche una buona media di dribbling, riuscendo in 16 tentativi su 30.

Dall'altro lato, Enzo Le Fée del Sunderland, con i suoi 2 gol e altrettanti assist in 873 minuti, potrebbe avere un ruolo importante nel match.

La sua capacità di intercettare (7 azioni avversarie fermate in stagione) e il suo coefficiente di duelli (41 vinti su 106) lo rendono un centrocampista da non sottovalutare.

Wilson Isidor e Bertrand Traoré cercheranno di insidiare la difesa del Liverpool con la loro velocità e capacità di dribbling. Hanno siglato rispettivamente quattro e un gol in Premier fino ad ora e le loro prestazioni tra gli spazi potrebbero rivelarsi decisive per il Sunderland per provare a strappare punti su un campo ostico come Anfield.
