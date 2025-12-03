I derby londinesi proseguono in Premier League per l’Arsenal, che mercoledì sera affronterà in casa il Brentford. I Gunners arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Chelsea rimasto in dieci uomini e Arteta potrebbe rilanciare Ødegaard e Gyökeres, mentre il Brentford si presenta dopo il 3-1 rifilato al Burnley nel turno precedente.

England Flag
Premier League
Giornata 14
02/12/2025 20:30
Bournemouth
VS
Everton
02/12/2025 20:30
Fulham
VS
Manchester City
02/12/2025 21:15
Newcastle
VS
Tottenham
03/12/2025 20:30
Wolves
VS
Nottingham Forest
03/12/2025 20:30
Arsenal
VS
Brentford
03/12/2025 20:30
Burnley
VS
Crystal Palace
03/12/2025 20:30
Brighton
VS
Aston Villa
03/12/2025 21:15
Liverpool
VS
Sunderland
03/12/2025 21:15
Leeds
VS
Chelsea
04/12/2025 21:00
Manchester United
VS
West Ham

Possibili formazioni

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyökeres, Eze.

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry; Yarmoliuk, Henderson; Damsgaard; Ouattara, Thiago.

L’Arsenal rischia di fare a meno di Saliba e Gabriel, entrambi infortunati, mentre Trossard e Havertz restano ai box. Arteta potrebbe rilanciare Madueke, Ødegaard e Gyökeres, con Jesus recuperato. Nel Brentford mancano Nelson, Carvalho, Milambo e Dasilva, tutti out fino al 2026; Thiago è in dubbio ma dovrebbe esserci. Andrews potrebbe scegliere una difesa a cinque per contenere i Gunners.

Quote di Arsenal-Brentford: Gunners avanti nei pronostici

Secondo i bookmaker, l’Arsenal è nettamente favorito per questo incontro. William Hill quota il successo casalingo dei Gunners a 1.40, mentre il pareggio è offerto a 4.60 e la vittoria del Brentford a 7.50. Anche Bet365 propone valori simili, con l’Arsenal a 1.40 per la vittoria, il pareggio a 4.75 e il colpo esterno del Brentford a 7.50. Le quote delineano un chiaro favoritismo verso i padroni di casa, che dovranno però confermare sul campo tali previsioni.

Le statistiche dei giocatori chiave

Viktor Gyökeres sta avendo un impatto crescente con l’Arsenal: in Premier League ha già firmato 4 gol in 11 presenze, mostrando progressi costanti nei duelli offensivi e nella partecipazione alla manovra. La sua fisicità e la capacità di attaccare la profondità lo rendono una minaccia continua.

Declan Rice ha già collezionato 13 gol e 18 assist in 86 presenze in Premier League con l’Arsenal, confermandosi una pedina chiave in mediana grazie alla sua abilità offensiva e alla leadership sul campo.

Con il Brentford FC, Thiago ha già messo a segno 11 gol in 13 partite di Premier League 2025-26, risultando il miglior marcatore della squadra e uno dei bomber più in forma del campionato

Infine, Dango Ouattara rappresenta un mittente offensivo non trascurabile, con ben 3 reti segnate e una forte presenza nei duelli fisici, risultando vittorioso in 57 dei 133 ingaggi fisici affrontati.
