La tredicesima giornata di Premier League vedrà il Manchester United affrontare il West Ham giovedì 4 dicembre alle 21:00. L'atteso appuntamento avrà luogo nella storica cornice dell'Old Trafford di Manchester, dove i Red Devils cercheranno di imporre la propria superiorità e consolidare il loro cammino nella competizione inglese.

Quote di Manchester United-West Ham: Red Devils nettamente favoriti

I bookmaker vedono il Manchester United ampiamente favorito per questa gara.

William Hill quota la vittoria dei Red Devils a 1.44, il pareggio a 4.75 e il successo esterno del West Ham a 6.00. Anche Bet365 propone quote simili, con i padroni di casa dati favoriti a 1.45, mentre il pareggio è quotato a 5.00 e la vittoria degli Hammers ancora a 6.00. Questi numeri sottolineano la fiducia riposta nei Red Devils per ottenere i tre punti davanti al loro pubblico.

Le statistiche dei giocatori chiave

Mason Mount è uno dei fulcri offensivi del Manchester United.

Nelle dieci presenze stagionali, Mount ha realizzato 2 gol, dimostrando di essere un elemento versatile, capace di costruire e concludere le azioni. Ha totalizzato 184 passaggi con 8 chiave, sintomo della sua capacità di dialogare con i compagni e creare pericoli alla difesa avversaria.

Bryan Mbeumo, altro elemento determinante, ha contribuito alla causa con 5 gol e 1 assist in 13 presenze. Il suo rating medio di 7.07 evidenzia la sua influenza positiva nel campo. Con un totale di 375 passaggi di cui 20 chiave, Mbeumo sta diventando una pedina fondamentale nel gioco offensivo della squadra.

Nel West Ham, Callum Wilson si distingue con 4 reti segnate in 10 apparizioni. Le sue conclusioni precise confermano la sua abilità nel creare occasioni da gol importanti per gli Hammers.

Infine, tra i giovani, Freddie Potts e Soungoutou Magassa stanno crescendo di posizione, dimostrando solidità rispettivamente con rating medi di 6.8 e 6.59, perfezionando le loro prestazioni partita dopo partita.