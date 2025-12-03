La tredicesima giornata di Premier League vedrà il Manchester United affrontare il West Ham giovedì 4 dicembre alle 21:00. L'atteso appuntamento avrà luogo nella storica cornice dell'Old Trafford di Manchester, dove i Red Devils cercheranno di imporre la propria superiorità e consolidare il loro cammino nella competizione inglese.

England Flag
Premier League
Giornata 14
02/12/2025 20:30
Bournemouth
VS
Everton
02/12/2025 20:30
Fulham
VS
Manchester City
02/12/2025 21:15
Newcastle
VS
Tottenham
03/12/2025 20:30
Wolves
VS
Nottingham Forest
03/12/2025 20:30
Arsenal
VS
Brentford
03/12/2025 20:30
Burnley
VS
Crystal Palace
03/12/2025 20:30
Brighton
VS
Aston Villa
03/12/2025 21:15
Liverpool
VS
Sunderland
03/12/2025 21:15
Leeds
VS
Chelsea
04/12/2025 21:00
Manchester United
VS
West Ham

Quote di Manchester United-West Ham: Red Devils nettamente favoriti

I bookmaker vedono il Manchester United ampiamente favorito per questa gara.

William Hill quota la vittoria dei Red Devils a 1.44, il pareggio a 4.75 e il successo esterno del West Ham a 6.00. Anche Bet365 propone quote simili, con i padroni di casa dati favoriti a 1.45, mentre il pareggio è quotato a 5.00 e la vittoria degli Hammers ancora a 6.00. Questi numeri sottolineano la fiducia riposta nei Red Devils per ottenere i tre punti davanti al loro pubblico.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
13
9
3
1
25 / 7
18
30
D
W
D
W
W
2
Manchester City
14
9
1
4
32 / 16
16
28
W
W
L
W
W
3
Chelsea
13
7
3
3
24 / 12
12
24
D
W
W
W
L
4
Aston Villa
13
7
3
3
16 / 11
5
24
W
W
W
L
W
5
Brighton
13
6
4
3
21 / 16
5
22
W
W
D
W
L
6
Sunderland
13
6
4
3
17 / 13
4
22
W
L
D
D
W
7
Manchester United
13
6
3
4
21 / 20
1
21
W
L
D
D
W
8
Liverpool
13
7
0
6
20 / 20
0
21
W
L
L
W
L
9
Everton
14
6
3
5
15 / 17
-2
21
W
L
W
W
D
10
Crystal Palace
13
5
5
3
17 / 11
6
20
L
W
D
W
L
11
Tottenham
14
5
4
5
23 / 18
5
19
D
L
L
D
L
12
Brentford
13
6
1
6
21 / 20
1
19
W
L
W
L
W
13
Newcastle
14
5
4
5
19 / 18
1
19
D
W
W
L
L
14
Bournemouth
14
5
4
5
21 / 24
-3
19
L
L
D
L
L
15
Fulham
14
5
2
7
19 / 22
-3
17
L
W
W
L
W
16
Nottingham Forest
13
3
3
7
13 / 22
-9
12
L
W
W
D
L
17
West Ham
13
3
2
8
15 / 27
-12
11
L
D
W
W
L
18
Leeds
13
3
2
8
13 / 25
-12
11
L
L
L
L
W
19
Burnley
13
3
1
9
15 / 27
-12
10
L
L
L
L
W
20
Wolves
13
0
2
11
7 / 28
-21
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Mason Mount è uno dei fulcri offensivi del Manchester United.

Nelle dieci presenze stagionali, Mount ha realizzato 2 gol, dimostrando di essere un elemento versatile, capace di costruire e concludere le azioni. Ha totalizzato 184 passaggi con 8 chiave, sintomo della sua capacità di dialogare con i compagni e creare pericoli alla difesa avversaria.

Bryan Mbeumo, altro elemento determinante, ha contribuito alla causa con 5 gol e 1 assist in 13 presenze. Il suo rating medio di 7.07 evidenzia la sua influenza positiva nel campo. Con un totale di 375 passaggi di cui 20 chiave, Mbeumo sta diventando una pedina fondamentale nel gioco offensivo della squadra.

Nel West Ham, Callum Wilson si distingue con 4 reti segnate in 10 apparizioni. Le sue conclusioni precise confermano la sua abilità nel creare occasioni da gol importanti per gli Hammers.

Infine, tra i giovani, Freddie Potts e Soungoutou Magassa stanno crescendo di posizione, dimostrando solidità rispettivamente con rating medi di 6.8 e 6.59, perfezionando le loro prestazioni partita dopo partita.
