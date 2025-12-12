Il Metz ospiterà il Paris Saint Germain sabato 13 dicembre, alle ore 19, presso il suggestivo palcoscenico dello Stade Saint-Symphorien di Metz. Questa sfida della sedicesima giornata di Ligue 1 vede i parigini come favoriti. Il Metz ultimo in classifica proverà a dare loro del filo da torcere, sperando di sfruttare il fattore campo.

Le probabili formazioni di Metz-Paris Saint Germain

Per il Metz, il modulo scelto dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Fischer tra i pali, supportato da una linea difensiva a quattro composta da Colin, Gbamin, Sane e Ballo-Toure.

A centrocampo Traore e Deminguet si occuperanno della diga davanti alla difesa. La linea dei trequartisti potrebbe vedere Sabaly, Hein e Tsitaishvili alle spalle dell'unica punta Asoro.

Il PSG dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3. In porta ci sarà Safonov, con una difesa composta dai centrali Marquinhos e Pacho, affiancati da Zaire-Emery e Hernandez sulle fasce. A centrocampo agiranno Kang-In Lee, Vitinha e Neves. In attacco, spazio al giovane talento Mayulu, affiancato da Barcola e Kvaratskhelia.

Quote di Metz-Paris Saint Germain: parigini favoriti

I bookmaker non hanno dubbi sulla squadra favorita: il Paris Saint Germain.

William Hill quota la vittoria del PSG a 1.25, il pareggio a 6.00 e il successo del Metz a 10.00.

Bet365 offre quote simili, con il 2 a 1.25, il segno X a 6.50 e la vittoria della squadra di casa sempre a 10.00.

Le statistiche dei protagonisti annunciati

Fra i giocatori più attesa fra i granata padroni di casa, Joel Asoro non ha ancora trovato il gol dopo 213 minuti in campo, distribuiti su sei presenze, ma la sua agilità e il desiderio di riscatto potrebbero essere un fattore positivo.

Cheikh Sabaly ha invece giocato 964 minuti in 13 partite, con 223 passaggi e 2 assist all’attivo. Giorgi Tsitaishvili, altro pilastro della squadra di Metz, ha giocato finora in stagione 928 minuti su 15 apparizioni, dimostrando solidità difensiva e anche un discreto apporto offensivo con 1 gol e 1 assist.

Per il Psg, l'attenzione sarà su Khvicha Kvaratskhelia, già autore di 3 reti in questa stagione e di 3 assist. Inoltre c'è Bradley Barcola con i suoi 5 gol in 12 presenze e una valutazione media di 7.38.