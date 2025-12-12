Il Metz ospiterà il Paris Saint Germain sabato 13 dicembre, alle ore 19, presso il suggestivo palcoscenico dello Stade Saint-Symphorien di Metz. Questa sfida della sedicesima giornata di Ligue 1 vede i parigini come favoriti. Il Metz ultimo in classifica proverà a dare loro del filo da torcere, sperando di sfruttare il fattore campo.

Le probabili formazioni di Metz-Paris Saint Germain

Per il Metz, il modulo scelto dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Fischer tra i pali, supportato da una linea difensiva a quattro composta da Colin, Gbamin, Sane e Ballo-Toure.

A centrocampo Traore e Deminguet si occuperanno della diga davanti alla difesa. La linea dei trequartisti potrebbe vedere Sabaly, Hein e Tsitaishvili alle spalle dell'unica punta Asoro.

Il PSG dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3. In porta ci sarà Safonov, con una difesa composta dai centrali Marquinhos e Pacho, affiancati da Zaire-Emery e Hernandez sulle fasce. A centrocampo agiranno Kang-In Lee, Vitinha e Neves. In attacco, spazio al giovane talento Mayulu, affiancato da Barcola e Kvaratskhelia.

France Flag
Ligue 1
Giornata 16
12/12/2025 20:45
Angers
VS
Nantes
13/12/2025 17:00
Rennes
VS
Stade Brestois
13/12/2025 19:00
Metz
VS
Paris Saint Germain
13/12/2025 21:05
Paris FC
VS
Tolosa
14/12/2025 15:00
Lione
VS
Le Havre
14/12/2025 17:15
Strasburgo
VS
Lorient
14/12/2025 17:15
Auxerre
VS
Lille
14/12/2025 17:15
Lens
VS
Nizza
14/12/2025 20:45
Marsiglia
VS
Monaco

Quote di Metz-Paris Saint Germain: parigini favoriti

I bookmaker non hanno dubbi sulla squadra favorita: il Paris Saint Germain.

William Hill quota la vittoria del PSG a 1.25, il pareggio a 6.00 e il successo del Metz a 10.00.

Bet365 offre quote simili, con il 2 a 1.25, il segno X a 6.50 e la vittoria della squadra di casa sempre a 10.00.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
15
11
1
3
26 / 13
13
34
W
W
W
W
W
2
Paris Saint Germain
15
10
3
2
32 / 12
20
33
W
L
W
W
W
3
Marsiglia
15
9
2
4
35 / 15
20
29
L
D
W
W
W
4
Lille
15
9
2
4
29 / 17
12
29
W
W
W
L
W
5
Lione
15
7
3
5
21 / 16
5
24
L
W
D
L
D
6
Rennes
15
6
6
3
24 / 23
1
24
L
W
W
W
W
7
Monaco
15
7
2
6
26 / 26
0
23
L
W
L
L
L
8
Strasburgo
15
7
1
7
25 / 20
5
22
L
L
L
W
L
9
Tolosa
15
5
5
5
21 / 19
2
20
W
D
L
D
D
10
Stade Brestois
15
5
4
6
20 / 24
-4
19
W
W
W
L
D
11
Angers
15
5
4
6
13 / 17
-4
19
W
L
W
W
L
12
Nizza
15
5
2
8
19 / 27
-8
17
L
L
L
L
L
13
Lorient
15
4
5
6
19 / 28
-9
17
W
W
D
D
L
14
Paris FC
15
4
4
7
21 / 26
-5
16
D
D
L
L
W
15
Le Havre
15
3
6
6
13 / 21
-8
15
D
L
L
D
D
16
Auxerre
15
3
3
9
11 / 21
-10
12
W
D
D
L
L
17
Nantes
15
2
5
8
13 / 24
-11
11
L
L
D
D
L
18
Metz
15
3
2
10
15 / 34
-19
11
L
L
L
W
W

Le statistiche dei protagonisti annunciati

Fra i giocatori più attesa fra i granata padroni di casa, Joel Asoro non ha ancora trovato il gol dopo 213 minuti in campo, distribuiti su sei presenze, ma la sua agilità e il desiderio di riscatto potrebbero essere un fattore positivo.

Cheikh Sabaly ha invece giocato 964 minuti in 13 partite, con 223 passaggi e 2 assist all’attivo. Giorgi Tsitaishvili, altro pilastro della squadra di Metz, ha giocato finora in stagione 928 minuti su 15 apparizioni, dimostrando solidità difensiva e anche un discreto apporto offensivo con 1 gol e 1 assist.

Per il Psg, l'attenzione sarà su Khvicha Kvaratskhelia, già autore di 3 reti in questa stagione e di 3 assist. Inoltre c'è Bradley Barcola con i suoi 5 gol in 12 presenze e una valutazione media di 7.38.
© RIPRODUZIONE VIETATA