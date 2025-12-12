Al Roazhon Park di Rennes, sabato 13 dicembre alle 17:00, si accenderanno i riflettori per il derby bretone di Ligue 1 tra Rennes e Brest”. Con 90 minuti ancora da scrivere, entrambe le formazioni cercheranno di imprimere il segno in questa 16ª giornata di campionato francese. I Rouge et Noir arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di restare nella parte alta della classifica, mentre il Brest arriva in grande forma e punta ad accorciare il distacco in classifica.

Le probabili formazioni di Rennes-Stade Brestois

Rennes (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Anthony Rouault, Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cisse, Tamari; Lepaul, Embolo.





Stade Brestois (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Lascary; Mama Balde.

Quote di Rennes-Stade Brestois: favoriti i padroni di casa

William Hill quota la vittoria interna del Rennes a 1.85, il pareggio a 3.50 e la vittoria esterna dello Stade Brestois a 4.00. Su Bet365 le quote sono simili, con il successo del Rennes a 1.83, il pareggio a 3.75 e una vittoria del Brest a 4.10.

I bookmaker indicano chiaramente il Rennes come favorito per questo incontro, lasciando tuttavia aperta la possibilità di sorprese.

Le statistiche dei giocatori chiave in Rennes-Stade Brestois

Breel Embolo: l'attaccante svizzero è una delle opzioni offensive più esperte per il Rennes.

Nei suoi 12 incontri in questa stagione, ha segnato 4 gol e fornito un assist, mantenendo un rating medio di 6.83. Nonostante la relativamente bassa percentuale di successo nei dribbling (7 su 20), Embolo si dimostra un giocatore pericoloso nei duelli aerei e in transizione, avendo vinto 54 duelli su 119.

Esteban Lepaul: al fianco di Embolo, Lepaul ha realizzato otto reti stagionali, terzo nella classifica marcatori”. L'attaccante francese conferma un ottimo intuito nello spazio, risultando spesso decisivo in fase offensiva con 13 tiri sul bersaglio e 9 passaggi chiave.

Mama Baldé: per lo Stade Brestois, Baldé si presenta come un attaccante utile nel gioco di transizione, nonostante abbia segnato solo una volta in 11 partite.

Con un rating di 6.65, Baldé ha contribuito con 2 assist e una presenza vivace nel comparto offensivo, creandosi 13 opportunità di tiro.

Romain Del Castillo: Del Castillo è un perno nel gioco offensivo del Brest con 6 gol segnati e due assist in 14 partite. Il suo contributo è amplificato dalla capacità negli uno-contro-uno, come dimostrano i suoi 45 dribbling tentati e 16 riusciti, così come i 32 passaggi chiave effettuati, che riflettono il suo influsso nel costruire gioco dalla trequarti.