Il Marsiglia ospiterà il Monaco nell'affascinante cornice dell'Orange Vélodrome domenica 14 dicembre, con fischio d'inizio previsto per le 20:45. Questa sfida di Ligue 1 rappresenta un classico intramontabile del calcio francese, e vedrà due squadre ambiziose confrontarsi per solidificare le proprie posizioni in classifica. Il Marsiglia gioca in casa con la voglia di accaparrarsi tre punti fondamentali e mantenere alta la scia di entusiasmo dei suoi tifosi. I monegaschi non sono da meno e cercheranno di sovvertire i pronostici per portare nuove energie al loro campionato.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Monaco

Il tecnico del Marsiglia schiererà probabilmente una formazione con modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Geronimo Rulli, protetto dal trio difensivo composto da Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi e Nayef Aguerd. A centrocampo, Timothy Weah e Emerson agiranno sulle fasce, mentre Geoffrey Kondogbia e Arthur Vermeeren dirigeranno la manovra centrale. In avanti, troveremo Mason Greenwood e Igor Paixao a supporto del terminale offensivo, Pierre-Emerick Aubameyang.

Il Monaco risponderà con un modulo 4-2-3-1, affidando la porta a Lukas Hradecky e schierando una linea difensiva composta da Vanderson, Jordan Teze, Mohammed Salisu e Caio Henrique. In mediana troviamo Lamine Camara e Mamadou Coulibaly a fare da cerniera tra difesa e attacco.

Nel reparto avanzato, Maghnes Akliouche, Takumi Minamino e Aleksandr Golovin supporteranno l'unica punta Mika Biereth.

Quote di Marsiglia-Monaco: i padroni di casa partono favoriti

Le previsioni dei bookmaker indicano il Marsiglia come favorito per la vittoria. William Hill quota la vittoria del Marsiglia a 1.85, il pareggio a 3.80 e il successo del Monaco a 3.70. Anche Bet365 offre quote simili, con il segno 1 quotato a 1.90, il pareggio a 3.75 e il segno 2 a 3.75.

Gli scommettitori puntano quindi sugli uomini di casa per questo incontro, sebbene il margine non sia così ampio da escludere sorprese.

Focus sui giocatori chiave: Aubameyang e Greenwood per Marsiglia

Il Marsiglia conta sull'esperienza e la classe di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese, di 36 anni, che si è messo in mostra quest'anno con 5 reti e altrettanti assist in 13 presenze. Nonostante l'età, la sua capacità di incidere in area è testimoniata dai suoi 22 tiri totali, di cui 11 nello specchio, e dal suo contributo creativo.

Accanto a lui, Mason Greenwood è un altro punto fermo della squadra. Con 10 gol e 3 assist nella stagione corrente, il giovane inglese si conferma un talento precoce e decisivo.

Le sue prestazioni (rating medio di 7.61) raccontano di un attaccante estremamente preciso e dinamico, forte nei duelli (41 vinti sugli 88 totali) e capace di trovare il fondo della rete con frequenza. La sua capacità di dribbling, con 22 azioni riuscite su 43 tentativi, fanno di lui una spina nel fianco per le difese avversarie.

Monaco: le speranze monegasche affidate a Golovin e Akliouche

Per i monegaschi, Aleksandr Golovin rimane una pedina fondamentale del centrocampo, con 2 reti e un assist in soli 9 match di questa stagione.

Anche se la sua valutazione media (6.67) non risplende, i suoi 11 interventi difensivi e 5 tiri nello specchio denotano un giocatore duttile e capace di dare un contributo significativo sia nella fase difensiva che offensiva.

Maghnes Akliouche, nonostante la giovane età, ha già mostrato lampi di genio con 3 gol e 2 assist. Le sue 504 passaggi completati suggeriscono un centrocampista con grande visione di gioco, capace di radunare il gioco e fornire assist per i suoi compagni. La sua presenza nel cuore della metacampo del Monaco sarà chiave per destabilizzare gli schemi difensivi avversari.