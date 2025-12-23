Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la difesa e, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato offerto ai rossoneri Sergio Ramos, ex centrale del Real Madrid ora al Monterrey, desideroso di tornare a giocare in Europa a gennaio.

Contemporaneamente, il club ha definito l’arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham: si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro più bonus. Dopo le visite mediche, il tedesco firmerà un contratto fino a giugno da 1,3 milioni netti; in caso di riscatto, il suo ingaggio salirà a 3,5 milioni.

Il profilo di Sergio Ramos

Il difensore spagnolo, attualmente al Monterrey, punta a tornare in Europa per rilanciare le sue ambizioni in vista del Mondiale 2026. Il suo entourage lo avrebbe proposto al Milan, che però non ha ancora manifestato segnali di apertura. L’ipotesi resta suggestiva, ma al momento non concreta.

Fullkrug: dettagli dell’operazione

Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Fullkrug in prestito dal West Ham, con diritto di riscatto a cinque milioni più bonus. Il contratto prevede un ingaggio da 1,3 milioni netti fino a giugno, che salirebbe a 3,5 milioni in caso di riscatto. L’operazione è stata definita dopo le visite mediche.

Approfondimento: contesto e valutazioni

Secondo fonti indipendenti, la proposta di Sergio Ramos al Milan è confermata, ma la dirigenza rossonera mantiene un atteggiamento prudente.

L’età avanzata del giocatore e l’impatto economico di un suo eventuale ingaggio rappresentano elementi di riflessione. Il club sembra orientato verso profili più giovani e funzionali al progetto tecnico, privilegiando soluzioni a basso impatto economico.

Per quanto riguarda Fullkrug, l’operazione appare ben strutturata: il prestito con diritto di riscatto offre flessibilità al club, mentre il giocatore potrà inserirsi rapidamente nella rosa e contribuire alla fase offensiva nella seconda parte della stagione.