La coppia composta da Sara Errani e Lilli Tagger ha brillantemente superato il primo turno del doppio femminile al Roland Garros, conquistando l'accesso al secondo turno. Le due tenniste si sono imposte con un risultato netto di 6-3, 6-2 sulle avversarie statunitensi Sofia Kenin e Ashlyn Krueger. La loro prestazione è stata particolarmente convincente, con l'esperienza e la precisione di Errani che si sono rivelate determinanti nei momenti cruciali dell'incontro.

Questa inedita formazione, Errani-Tagger, è nata in seguito alla decisione di Jasmin Paolini, storica compagna di doppio di Errani, di concentrarsi esclusivamente sul tabellone del singolare in questa edizione del prestigioso torneo parigino.

Errani ha quindi scelto di scendere in campo al fianco della giovane austriaca Lilli Tagger, la cui preparazione è curata dall'ex campionessa Francesca Schiavone. Il prossimo impegno vedrà la coppia affrontare le teste di serie numero sette del torneo, l'australiana Ellen Perez e l'olandese Demi Schuurs, in un match che si preannuncia sfidante.

La nuova alleanza di Errani al Roland Garros

La scelta di Paolini di non partecipare al torneo di doppio è stata motivata dalla necessità di preservare la propria condizione fisica e di dedicare tutte le energie al singolare, specialmente dopo aver accusato un problema al piede al termine del torneo di Roma. Errani, all'età di 39 anni, ha così optato per una nuova compagna, trovando in Tagger una giocatrice giovane, altamente motivata e ben preparata, anche grazie alla guida tecnica di Schiavone, figura di spicco del tennis italiano e amica di lunga data di Errani.

Nella scorsa stagione, la coppia Paolini-Errani aveva trionfato nel doppio al Roland Garros, ma le circostanze attuali hanno portato a questa nuova configurazione. L'esordio vincente di Errani e Tagger ha generato ottime aspettative per il loro percorso nel torneo, dimostrando subito una buona intesa e capacità di affrontare la pressione.

Aggiornamenti dal tabellone del singolare

Parallelamente al torneo di doppio, il tabellone femminile del singolare continua a regalare emozioni. La numero tre del mondo, Iga Swiatek, ha confermato il suo stato di forma qualificandosi per il terzo turno. La tennista polacca ha superato la ceca Sara Bejlek con il punteggio di 6-2, 6-3, proseguendo il suo cammino nel torneo.

Il prestigioso evento parigino si conferma così un palcoscenico ricco di spunti e nuove sfide, sia per le atlete italiane che per le principali favorite alla vittoria finale.

Il prossimo incontro di Sara Errani e Lilli Tagger contro la quotata coppia Perez-Schuurs rappresenterà un test significativo per la neonata formazione. Sarà un'occasione cruciale per confermare le buone sensazioni mostrate all'esordio e dimostrare la propria competitività contro avversarie che vantano maggiore esperienza e una classifica più elevata nel circuito professionistico.