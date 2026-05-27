La scuderia Alpine, parte del gruppo Renault e attualmente guidata da Flavio Briatore, ha annunciato un accordo storico che vedrà il team competere nel campionato di Formula 1 con una nuova denominazione. A partire dalla stagione 2027, la squadra prenderà il nome di Gucci Racing Alpine, segnando l'ingresso di Gucci come title partner. Questo significativo cambiamento vede il celebre marchio di lusso italiano subentrare alla svizzera BWT nel ruolo di sponsor principale, inaugurando una nuova era per la presenza della moda di alta gamma nel motorsport.

La nascita di Gucci Racing: lusso e performance

Questa innovativa collaborazione darà vita a Gucci Racing, una piattaforma concepita per essere sia di business che esperienziale. È stata definita come un'iniziativa “costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza”, posizionandosi strategicamente all'intersezione tra il mondo del lusso e quello dello sport. L'obiettivo è creare un'esperienza unica che unisca l'estetica raffinata di Gucci con l'adrenalina e la tecnologia della Formula 1.

Un ingresso storico nel motorsport

L'ingresso di Gucci come title partner di una scuderia ufficiale di Formula 1 rappresenta un momento di svolta per l'industria della moda di lusso.

Questo accordo non è solo una partnership commerciale, ma un vero e proprio cambiamento nell'identità visiva e commerciale del team. La nuova denominazione Gucci Racing Alpine riflette chiaramente l'intenzione di fondere in modo indissolubile l'eleganza e il prestigio del lusso con l'alta velocità e le prestazioni estreme delle corse automobilistiche.

Dettagli della partnership e impatto visivo

L'annuncio ufficiale della partnership è stato diramato da Alpine il 27 maggio 2026, confermando la sostituzione di BWT come sponsor principale a partire dal 2027. Francesca Bellettini, presidente e amministratore delegato di Gucci, ha sottolineato l'importanza di questo accordo, dichiarando che “questa partnership con il team Alpine di Formula 1 scrive un nuovo capitolo: Gucci diventa la prima casa di moda di lusso a ricoprire il ruolo di title partner in Formula 1”.

La collaborazione si estenderà anche all'estetica della monoposto: la livrea adotterà i distintivi colori Gucci, segnando un significativo cambiamento estetico rispetto all'attuale combinazione blu e rosa che caratterizza la BWT Alpine. Un ruolo chiave nella facilitazione di questo accordo è stato svolto da Luca de Meo, già ex CEO di Renault e ora alla guida del gruppo Kering, proprietario del marchio Gucci, evidenziando le sinergie strategiche dietro questa unione.