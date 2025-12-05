Il 7 dicembre è il giorno in cui la Ligue 1 ci regala uno scontro interessante tra il Nizza e l'Angers. La partita, prevista per le 15:00, si disputerà all'Allianz Riviera, la casa del Nizza. Questa sarà un'opportunità per i padroni di casa di dimostrare il proprio valore di fronte al pubblico amico contro un Angers in cerca di punti fondamentali per scalare la classifica.

Quote di Nizza-Angers: i rossoneri sono i favoriti

Stando alle previsioni dei bookmaker, il Nizza parte favorito per questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria del Nizza a 1.91, il pareggio a 3.50 e la vittoria dell'Angers a 3.70. Bet365 offre quote simili, con il Nizza quotato a 1.95 per la vittoria, un pareggio a 3.60, e un successo dell'Angers a 3.80. Queste quote suggeriscono un certo vantaggio per il Nizza, che cercherà di capitalizzare il fattore campo.

Statistiche dei protagonisti: focus sui giocatori chiave

Mohamed-Ali Cho, giovane attaccante del Nizza, ha finora dimostrato una considerevole vivacità sul fronte offensivo.

In sette presenze in questa stagione, Cho ha messo a segno due reti e fornito due assist. La sua capacità di creare occasioni è sottolineata dai 123 passaggi completati e dai 10 passaggi chiave. Nonostante gli alti volumi di gioco, deve però migliorare nel dribbling, avendo successo solo in 3 tentativi su 13.

Dal lato dell'Angers, il centrocampista Yassine Belkhdim si è dimostrato un punto di snodo cruciale. Ha registrato 375 passaggi complessivi in 14 apparizioni, il che sottolinea la sua centralità nel palleggio e nella costruzione della manovra offensiva. Belkhdim, con il suo contributo di un gol e due assist, sarà sicuramente un giocatore da tenere d'occhio.

In avanti per gli ospiti, Sidiki Cherif rappresenta una delle minacce più tangibili, avendo segnato 3 gol con 16 tentativi di tiro, 11 dei quali nello specchio della porta. La sua giovane età non gli impedisce di essere un fattore decisivo, anche se la percentuale di successo nei duelli è ancora migliorabile, con 39 vinti sui 105 tentati.