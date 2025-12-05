Venerdì 5 dicembre, alle ore 20:30, il Mainz ospita il Borussia Mönchengladbach alla Mewa Arena per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Una sfida che si preannuncia intensa, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti in un momento cruciale della stagione. Il Mainz, fanalino di coda, arriva all’appuntamento dopo l’esonero di Henriksen e il passaggio provvisorio a Hoffmann. Dall’altra parte il Gladbach vive un periodo di crescita: tre vittorie consecutive in campionato e ritrovata fiducia anche in vista dello scontro diretto.

Probabili formazioni

Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nordin, Lee; Hollerbach

Borussia Monchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus; Honorat, Tabakovic

Il Mainz ha vinto solo una delle 12 partite di Bundesliga e, dopo il pesante 4-0 contro il Friburgo, ha esonerato Bo Henriksen nonostante i successi ottenuti in Europa.

La squadra, ultima con soli sei punti, è ora affidata all’interim Benjamin Hoffmann. Anche il Mönchengladbach di Polanski è reduce dall’eliminazione in Coppa, ma in campionato ha ottenuto tre vittorie di fila, migliorando soprattutto in attacco. Pur non battendo il Mainz da nove gare, ora i Fohlen arrivano alla sfida con maggiore fiducia.

Quote di Mainz-Borussia Mönchengladbach: equilibrio nelle previsioni

Le previsioni dei bookmaker delineano un confronto piuttosto equilibrato, con una leggera preferenza per il Mainz giocando in casa: William Hill quota la vittoria del Mainz a 2.40, il pareggio a 3.30, mentre il successo del Borussia Mönchengladbach è quotato a 2.75. Anche Bet365 presenta quote simili, con 2.50 per il Mainz, 3.40 per il pareggio e 2.70 per una vittoria ospite.

Statistiche in evidenza: i protagonisti del match

Nadiem Amiri: il perno del centrocampo del Mainz, Nadiem Amiri, ha dimostrato una consistenza impressionante in questo inizio di stagione.

Con 11 presenze e una media voto di 7.31, è stato fondamentale in fase offensiva con 3 gol realizzati e 1 assist. La sua capacità di creare gioco sarà cruciale per le sorti del Mainz in questo incontro.

Benedict Hollerbach: meno esplosivo rispetto ai suoi compagni, Hollerbach non ha ancora trovato la rete in questa stagione, ma il suo lavoro di raccordo e i 96 passaggi totali ci raccontano di un giocatore pronto ad imprimere il suo segno.

Arnaud Dominique Nordin: utilizzato sia dal primo minuto che come opzione dalla panchina, Nordin ha lavorato nei suoi 420 minuti di gioco su efficienza e dinamismo, pur senza aver ancora segnato o fornito assist.

Haris Tabaković: Tabaković si sta imponendo come uno degli attaccanti più prolifici del Gladbach, con 7 gol e 2 assist in 717 minuti. La sua presenza nell'area di rigore avversaria rappresenta una minaccia costante per il Mainz, che dovrà trovare valide contromisure.