Venerdì 5 dicembre, alle ore 20:30, il Mainz ospita il Borussia Mönchengladbach alla Mewa Arena per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Una sfida che si preannuncia intensa, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti in un momento cruciale della stagione. Il Mainz, fanalino di coda, arriva all’appuntamento dopo l’esonero di Henriksen e il passaggio provvisorio a Hoffmann. Dall’altra parte il Gladbach vive un periodo di crescita: tre vittorie consecutive in campionato e ritrovata fiducia anche in vista dello scontro diretto.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 13
05/12/2025 20:30
Mainz
VS
Borussia Mönchengladbach
06/12/2025 15:30
Wolfsburg
VS
Union Berlino
06/12/2025 15:30
Augsburg
VS
Bayer Leverkusen
06/12/2025 15:30
Stoccarda
VS
Bayern Monaco
06/12/2025 15:30
Heidenheim
VS
Friburgo
06/12/2025 15:30
Colonia
VS
St. Pauli
06/12/2025 18:30
Lipsia
VS
Eintracht Francoforte
07/12/2025 15:30
Amburgo
VS
Werder Brema
07/12/2025 17:30
Borussia Dortmund
VS
Hoffenheim

Probabili formazioni

Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nordin, Lee; Hollerbach

Borussia Monchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus; Honorat, Tabakovic

Il Mainz ha vinto solo una delle 12 partite di Bundesliga e, dopo il pesante 4-0 contro il Friburgo, ha esonerato Bo Henriksen nonostante i successi ottenuti in Europa.

La squadra, ultima con soli sei punti, è ora affidata all’interim Benjamin Hoffmann. Anche il Mönchengladbach di Polanski è reduce dall’eliminazione in Coppa, ma in campionato ha ottenuto tre vittorie di fila, migliorando soprattutto in attacco. Pur non battendo il Mainz da nove gare, ora i Fohlen arrivano alla sfida con maggiore fiducia.

Quote di Mainz-Borussia Mönchengladbach: equilibrio nelle previsioni

Le previsioni dei bookmaker delineano un confronto piuttosto equilibrato, con una leggera preferenza per il Mainz giocando in casa: William Hill quota la vittoria del Mainz a 2.40, il pareggio a 3.30, mentre il successo del Borussia Mönchengladbach è quotato a 2.75. Anche Bet365 presenta quote simili, con 2.50 per il Mainz, 3.40 per il pareggio e 2.70 per una vittoria ospite.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
12
11
1
0
44 / 9
35
34
W
W
D
W
W
2
Lipsia
12
8
2
2
22 / 13
9
26
D
W
L
W
W
3
Borussia Dortmund
12
7
4
1
21 / 11
10
25
W
D
D
W
W
4
Bayer Leverkusen
12
7
2
3
28 / 17
11
23
L
W
W
L
W
5
Hoffenheim
12
7
2
3
25 / 17
8
23
W
D
W
W
W
6
Stoccarda
12
7
1
4
21 / 17
4
22
L
D
W
L
W
7
Eintracht Francoforte
12
6
3
3
28 / 23
5
21
D
W
W
D
W
8
Friburgo
12
4
4
4
19 / 20
-1
16
W
L
W
D
L
9
Werder Brema
12
4
4
4
16 / 21
-5
16
D
L
W
D
W
10
Colonia
12
4
3
5
21 / 20
1
15
D
L
L
W
L
11
Union Berlino
12
4
3
5
15 / 19
-4
15
L
W
D
D
L
12
Borussia Mönchengladbach
12
3
4
5
16 / 19
-3
13
D
W
W
W
L
13
Amburgo
12
3
3
6
11 / 18
-7
12
W
L
D
L
L
14
Augsburg
12
3
1
8
15 / 27
-12
10
L
W
L
L
L
15
Wolfsburg
12
2
3
7
14 / 22
-8
9
D
L
L
L
W
16
Heidenheim
12
2
2
8
10 / 27
-17
8
W
L
L
D
L
17
St. Pauli
12
2
1
9
10 / 24
-14
7
L
L
L
L
L
18
Mainz
12
1
3
8
11 / 23
-12
6
L
D
L
D
L

Statistiche in evidenza: i protagonisti del match

Nadiem Amiri: il perno del centrocampo del Mainz, Nadiem Amiri, ha dimostrato una consistenza impressionante in questo inizio di stagione.

Con 11 presenze e una media voto di 7.31, è stato fondamentale in fase offensiva con 3 gol realizzati e 1 assist. La sua capacità di creare gioco sarà cruciale per le sorti del Mainz in questo incontro.

Benedict Hollerbach: meno esplosivo rispetto ai suoi compagni, Hollerbach non ha ancora trovato la rete in questa stagione, ma il suo lavoro di raccordo e i 96 passaggi totali ci raccontano di un giocatore pronto ad imprimere il suo segno.

Arnaud Dominique Nordin: utilizzato sia dal primo minuto che come opzione dalla panchina, Nordin ha lavorato nei suoi 420 minuti di gioco su efficienza e dinamismo, pur senza aver ancora segnato o fornito assist.

Haris Tabaković: Tabaković si sta imponendo come uno degli attaccanti più prolifici del Gladbach, con 7 gol e 2 assist in 717 minuti. La sua presenza nell'area di rigore avversaria rappresenta una minaccia costante per il Mainz, che dovrà trovare valide contromisure.
© RIPRODUZIONE VIETATA