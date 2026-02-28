Alla vigilia della partita contro la Juventus, Gian Piero Gasperini ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala e Matias Soulé. Il tecnico ha dichiarato che Dybala “sta molto meglio ma non è ancora in condizioni di poter giocare”, aggiungendo che “capiremo oggi se sarà della partita”. Riguardo al recupero di Soulé, Gasperini ha precisato: “Viaggiamo a vista, sicuramente non per questa settimana, ma per la prossima speriamo possa aggregarsi di nuovo alla squadra”.

Le dichiarazioni del tecnico

Gasperini ha chiarito che, nonostante i segnali di miglioramento mostrati da Dybala, l’attaccante non è ancora pronto per scendere in campo.

La decisione finale sulla sua convocazione verrà presa nelle ore successive, in base all’esito dell’allenamento odierno. Per quanto concerne Soulé, il suo rientro nel gruppo squadra è previsto non prima della settimana prossima.

Situazione attuale e strategie

La squadra si prepara ad affrontare un confronto cruciale con la Juventus, una partita che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alla qualificazione in Champions League. La disponibilità o meno di Dybala e Soulé influenzerà inevitabilmente le scelte offensive di Gasperini, il quale dovrà ponderare attentamente le alternative tattiche in funzione delle condizioni dei due giocatori argentini.

Dettagli sul recupero

Nei giorni precedenti, Dybala aveva ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di lavoro personalizzato a causa di un problema al ginocchio.

Soulé, invece, aveva proseguito il lavoro a parte per contrastare una pubalgia. Sebbene la sua convocazione fosse ancora incerta, le prospettive di recupero sembravano leggermente più concrete per Soulé rispetto a Dybala. Anche El Shaarawy è rientrato nel gruppo, offrendo un’ulteriore opzione per il reparto offensivo.