Gian Piero Gasperini ha ricordato con gratitudine il suo lungo percorso alla Juventus, definendola “una palestra incredibile” per la sua formazione. Alla vigilia della partita di Serie A contro i bianconeri, il tecnico ha ripercorso i suoi anni trascorsi tra i vivai e la Primavera del club torinese.

Un percorso formativo intenso

“La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera”. Con queste parole, Gasperini ha sintetizzato il suo legame con la società bianconera, sottolineando l’importanza di quell’esperienza per la sua crescita professionale.

Ha aggiunto: “Era una società dove il calcio si faceva bene, mi ha dato l’opportunità di andare in giro per l’Europa ed è stata una formazione che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera”.

Riflessioni sul calcio italiano

Interpellato sulle difficoltà del calcio italiano nelle competizioni europee, Gasperini ha osservato: “Bisogna prendere conoscenza della realtà e non riguarda solo le coppe, riguarda anche la nazionale. Non c’è solo un problema, altrimenti si sarebbe già risolto. Forse è merito anche di altri paesi, guardate la Norvegia. Si può anche prendere spunto delle volte e dare merito agli altri”.

Queste parole evidenziano una riflessione più ampia sullo stato del calcio italiano, che va oltre il ricordo personale e si proietta sul futuro del movimento.

L’impatto della Juventus sul percorso di Gasperini

La Juventus ha rappresentato un ambiente formativo di rilievo per Gasperini. Il tecnico ha affermato che la Juventus “mi ha formato la mia mentalità e il mio approccio al lavoro” e che “per me la Juve è stata molto importante”. Questo rafforza l’idea che il periodo trascorso nel vivaio bianconero abbia avuto un impatto duraturo sul suo stile e sulla sua filosofia di allenatore.