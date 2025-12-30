Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan dopo soli sei mesi. L'ipotesi è emersa in seguito all'interesse del Fenerbahçe. Se confermata, la situazione non sarebbe inedita per il club rossonero, che ha già vissuto cessioni rapide di acquisti estivi.

Precedenti di addio lampo

Il Milan ha già affrontato casi simili: Gonzalo Higuaín, Fernando Torres e Álvaro Morata sono arrivati in estate per poi partire nella sessione invernale successiva. Anche Christian Vieri, nel 2005, ha seguito un percorso analogo. Si tratta di una dinamica già sperimentata, che si ripropone con Nkunku.

Il rendimento di Nkunku

La notizia arriva in un momento in cui il rendimento di Nkunku non ha convinto del tutto, nonostante la recente doppietta in Serie A. L'interesse del Fenerbahçe è concreto e il Milan sta valutando l'eventualità, senza garanzie di esito positivo.

Cessioni rapide: un rischio per il club?

Le cessioni rapide di attaccanti costosi hanno rappresentato momenti delicati per il club. Higuaín, Torres, Morata e Vieri sono esempi di operazioni che non hanno avuto il seguito sperato, con partenze anticipate rispetto alle aspettative iniziali.

Il mercato e le strategie del Milan

L'interesse del Fenerbahçe per Nkunku è concreto, ma il Milan sembra restio a cedere un giocatore arrivato da poco e su cui ha investito. La trattativa è da monitorare nei prossimi giorni.