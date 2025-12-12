Nottingham Forest ospita il Tottenham nella sedicesima giornata della Premier League 2025/26. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 14 dicembre alle 15:00, nella storica cornice del City Ground di Nottingham. Una sfida tra due formazioni che aspirano a spingere in alto le proprie ambizioni stagionali. Gli Spurs, guidati dalle doti offensive di Richarlison, cercheranno di dare filo da torcere a un Nottingham desideroso di consolidare la propria posizione a metà classifica.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Tottenham

Nottingham Forest (4-2-3-1): Matz Sels; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams; Ibrahim Sangare, Elliot Anderson; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Igor Jesus.

Tottenham (4-2-3-1): Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Rodrigo Bentancur, Archie Gray; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Randal Kolo Muani; Richarlison.

Quote di Nottingham Forest-Tottenham: equilibrio in campo

Le quote di William Hill vedono una leggera preferenza per il Nottingham Forest, quotando la loro vittoria a 2.50, mentre l'eventuale successo del Tottenham è quotato a 2.70, e il pareggio è offerto a 3.20.

Anche Bet365 rispecchia un equilibrio simile, con la vittoria dei padroni di casa a 2.55, il pareggio a 3.30 e la vittoria degli ospiti a 2.80. Un match che si preannuncia combattuto, dove la differenza potrebbe farla un episodio o una giocata individuale.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nicolás Domínguez del Nottingham Forest è un centrocampista che sta cercando di lasciare la sua impronta.

Con solo 250 minuti di gioco distribuiti su 7 presenze, Domínguez ha completato 109 passaggi, di cui 5 chiave, e vanta un discreto tasso di successo nei duelli, vincendo 15 su 26 confronti.

Callum Hudson-Odoi, sempre per i padroni di casa, è un altro giocatore da tenere d'occhio. In 14 presenze, ha segnato un gol e creato diverse occasioni per i compagni con 17 passaggi chiave su 251 frecce nei piedi. La sua capacità di dribblare, con 12 dribbling riusciti su 28 tentativi, lo rende una minaccia potenziale per le difese avversarie.

Il brasiliano Igor Jesus, attaccante del Nottingham, ha contribuito con un gol in 14 apparizioni. La sua partecipazione attiva nei duelli fisici, aggiunti ai 7 tiri in porta su 14 totali, denota un giocatore che non esita a cogliere l'opportunità, nonostante le difficoltà nell'incidere costantemente.

Sul fronte del Tottenham, Mohammed Kudus sta emergendo come una delle pedine più vitali in fase offensiva. Ha partecipato in tutte e 14 le partite di stagione, contribuendo con 2 gol e ben 5 assist, riuscendo a completare con successo 45 dribbling su 88 tentativi, mettendo in mostra una grande capacità di creare pericoli dalle fasce.

Richarlison, infine, è l'ariete del Tottenham. Con 6 reti in 15 apparizioni, ha dimostrato di saper essere incisivo quando conta. Le sue abilità non si fermano all’area di rigore: con 2 assist e un buon numero di duelli vinti, è un giocatore che assicura una costante minaccia alle difese rivali.