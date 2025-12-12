Crystal Palace e Manchester City si daranno battaglia domenica prossima, 14 dicembre, alle ore 15, sul palcoscenico del Selhurst Park di Londra, per la sedicesima giornata della Premier League 2025/26. I citizens, guidati dalla macchina da gol Erling Haaland, puntano a proseguire la loro scalata alla classifica della Premier.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester City

Il Crystal Palace dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. In porta ci sarà Dean Henderson, mentre la difesa a tre sarà composta da Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guehi.

In mezzo al campo, Nathaniel Clyne e Tyrick Mitchell copriranno le fasce, mentre Adam Wharton e Daichi Kamada si posizioneranno al centro. In avanti, Edward Nketiah e Yeremy Pino supporteranno l’unico terminale offensivo Jean-Philippe Mateta.

Manchester City opterà probabilmente per un 4-1-4-1. Tra i pali, ci sarà Gianluigi Donnarumma. La linea difensiva sarà formata da Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol e il giovane Nico O'Reilly. A proteggere la difesa ci penserà Nico Gonzalez, mentre a centrocampo si muoveranno Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden e Jeremy Doku dietro il bomber Erling Haaland.

England Flag
Premier League
Giornata 16
13/12/2025 16:00
Liverpool
VS
Brighton
13/12/2025 16:00
Chelsea
VS
Everton
13/12/2025 18:30
Burnley
VS
Fulham
13/12/2025 21:00
Arsenal
VS
Wolves
14/12/2025 15:00
West Ham
VS
Aston Villa
14/12/2025 15:00
Crystal Palace
VS
Manchester City
14/12/2025 15:00
Nottingham Forest
VS
Tottenham
14/12/2025 15:00
Sunderland
VS
Newcastle
14/12/2025 17:30
Brentford
VS
Leeds
15/12/2025 21:00
Manchester United
VS
Bournemouth

Quote di Crystal Palace-Manchester City: Citizens avanti nei pronostici

I bookmaker favoriscono il Manchester City, il cui successo è quotato a 1.85 sia da William Hill che da Bet365.

Un pareggio al Selhurst Park viene invece quotato a 3.70 da William Hill e a 3.90 da Bet365. La vittoria del Crystal Palace è considerata la meno probabile, con una quota di 3.90 su entrambi i siti.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
15
10
3
2
28 / 9
19
33
L
W
D
W
D
2
Manchester City
15
10
1
4
35 / 16
19
31
W
W
W
L
W
3
Aston Villa
15
9
3
3
22 / 15
7
30
W
W
W
W
W
4
Crystal Palace
15
7
5
3
20 / 12
8
26
W
W
L
W
D
5
Chelsea
15
7
4
4
25 / 15
10
25
D
L
D
W
W
6
Manchester United
15
7
4
4
26 / 22
4
25
W
D
W
L
D
7
Everton
15
7
3
5
18 / 17
1
24
W
W
L
W
W
8
Brighton
15
6
5
4
25 / 21
4
23
D
L
W
W
D
9
Sunderland
15
6
5
4
18 / 17
1
23
L
D
W
L
D
10
Liverpool
15
7
2
6
24 / 24
0
23
D
D
W
L
L
11
Tottenham
15
6
4
5
25 / 18
7
22
W
D
L
L
D
12
Newcastle
15
6
4
5
21 / 19
2
22
W
D
W
W
L
13
Bournemouth
15
5
5
5
21 / 24
-3
20
D
L
L
D
L
14
Brentford
15
6
1
8
21 / 24
-3
19
L
L
W
L
W
15
Fulham
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
L
L
W
W
L
16
Leeds
15
4
3
8
19 / 29
-10
15
D
W
L
L
L
17
Nottingham Forest
15
4
3
8
14 / 25
-11
15
L
W
L
W
W
18
West Ham
15
3
4
8
17 / 29
-12
13
D
D
L
D
W
19
Burnley
15
3
1
11
16 / 30
-14
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
15
0
2
13
8 / 33
-25
2
L
L
L
L
L

Giocatori chiave: tra talento e potenza

Erling Haaland, il gigante norvegese, continua a brillare con Manchester City.

Nelle precedenti 15 presenze stagionali ha realizzato 15 reti, mostrando un formidabile stato di forma. Il suo rendimento è sottolineato da una valutazione media di 7.67, con una precisione al tiro impressionante, 32 tiri nello specchio su 52 tentati.

Jérémy Doku si è affermato come uno dei punti di forza del club di Manchester. Con 15 apparizioni e una valutazione di 7.35, Doku ha contribuito con 1 gol e 4 assist, oltre a vincere la metà dei duelli ingaggiati (82 su 168).

Nel Palace, Jean-Philippe Mateta sarà uno dei cardini dell’attacco. Il francese ha già messo a segno 7 gol in 15 partite e realizzato tre rigori.

Daichi Kamada, centrocampista giapponese del Crystal Palace, continua a mostrare la sua dinamicità.

In questa stagione, pur non avendo segnato, ha fornito solidità al centrocampo con 38 tackle e 72 duelli vinti su 128.

Yeremy Pino, giovane spagnolo dei londinesi, si è distinto finora con un gol e un assist, offrendo creatività e incisività grazie alle sue capacità nei passaggi chiave.
