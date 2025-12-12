Crystal Palace e Manchester City si daranno battaglia domenica prossima, 14 dicembre, alle ore 15, sul palcoscenico del Selhurst Park di Londra, per la sedicesima giornata della Premier League 2025/26. I citizens, guidati dalla macchina da gol Erling Haaland, puntano a proseguire la loro scalata alla classifica della Premier.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester City

Il Crystal Palace dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. In porta ci sarà Dean Henderson, mentre la difesa a tre sarà composta da Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guehi.

In mezzo al campo, Nathaniel Clyne e Tyrick Mitchell copriranno le fasce, mentre Adam Wharton e Daichi Kamada si posizioneranno al centro. In avanti, Edward Nketiah e Yeremy Pino supporteranno l’unico terminale offensivo Jean-Philippe Mateta.

Manchester City opterà probabilmente per un 4-1-4-1. Tra i pali, ci sarà Gianluigi Donnarumma. La linea difensiva sarà formata da Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol e il giovane Nico O'Reilly. A proteggere la difesa ci penserà Nico Gonzalez, mentre a centrocampo si muoveranno Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden e Jeremy Doku dietro il bomber Erling Haaland.

Quote di Crystal Palace-Manchester City: Citizens avanti nei pronostici

I bookmaker favoriscono il Manchester City, il cui successo è quotato a 1.85 sia da William Hill che da Bet365.

Un pareggio al Selhurst Park viene invece quotato a 3.70 da William Hill e a 3.90 da Bet365. La vittoria del Crystal Palace è considerata la meno probabile, con una quota di 3.90 su entrambi i siti.

Giocatori chiave: tra talento e potenza

Erling Haaland, il gigante norvegese, continua a brillare con Manchester City.

Nelle precedenti 15 presenze stagionali ha realizzato 15 reti, mostrando un formidabile stato di forma. Il suo rendimento è sottolineato da una valutazione media di 7.67, con una precisione al tiro impressionante, 32 tiri nello specchio su 52 tentati.

Jérémy Doku si è affermato come uno dei punti di forza del club di Manchester. Con 15 apparizioni e una valutazione di 7.35, Doku ha contribuito con 1 gol e 4 assist, oltre a vincere la metà dei duelli ingaggiati (82 su 168).

Nel Palace, Jean-Philippe Mateta sarà uno dei cardini dell’attacco. Il francese ha già messo a segno 7 gol in 15 partite e realizzato tre rigori.

Daichi Kamada, centrocampista giapponese del Crystal Palace, continua a mostrare la sua dinamicità.

In questa stagione, pur non avendo segnato, ha fornito solidità al centrocampo con 38 tackle e 72 duelli vinti su 128.

Yeremy Pino, giovane spagnolo dei londinesi, si è distinto finora con un gol e un assist, offrendo creatività e incisività grazie alle sue capacità nei passaggi chiave.