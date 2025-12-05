Lunedì 8 dicembre, alle 15:00, il Pisa ospita il Parma all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani per una partita che si preannuncia determinante nella corsa salvezza della Serie A 2025/26. Entrambe le squadre cercano punti pesanti per risalire una classifica che non concede tregua: da una parte il Pisa di Gilardino, deciso a sfruttare il fattore campo; dall’altra il Parma di Mister Cuesta, reduce dal ko interno contro l’Udinese e chiamato a reagire per allontanare la zona rossa.

Le probabili formazioni di Pisa-Parma

Sia il Pisa che il Parma dovrebbero presentarsi con il 3-5-2, scelta che evidenzia l’intenzione di mantenere equilibrio tra fase offensiva e solidità difensiva.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola.

Per il Pisa, Semper torna titolare dopo aver smaltito il virus che lo aveva fermato. Denoon potrebbe rientrare tra i convocati, mentre continua a essere nutrita la lista degli indisponibili, in cui compare anche Cuadrado. Nessun giocatore risulta squalificato.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Lovik, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

In casa Parma pesa la squalifica di Troilo, che tornerà disponibile alla 15ª giornata. L’infermeria rimane affollata: tra gli assenti c’è anche Frigan, il cui rientro è previsto per la 24ª giornata. Per Keita e compagni sarà fondamentale ottenere un risultato positivo per ritrovare fiducia e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Italy Flag
Serie A
Giornata 14
06/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Fiorentina
06/12/2025 18:00
Inter
VS
Como
06/12/2025 20:45
Verona
VS
Atalanta
07/12/2025 12:30
Cremonese
VS
Lecce
07/12/2025 15:00
Cagliari
VS
Roma
07/12/2025 18:00
Lazio
VS
Bologna
07/12/2025 20:45
Napoli
VS
Juventus
08/12/2025 15:00
Pisa
VS
Parma
08/12/2025 18:00
Udinese
VS
Genoa
08/12/2025 20:45
Torino
VS
Milan

Le quote: Favori della vigilia ai padroni di casa

Le quote vedono il Pisa leggermente favorito: William Hill propone la vittoria dei toscani a 2.38, il pareggio a 2.90 e il successo del Parma a 3.25. Anche Bet365 conferma questo trend, con leggere variazioni: il successo dei nerazzurri è quotato a 2.35, il pari a 3.00 e la vittoria degli emiliani a 3.40.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Milan
13
8
4
1
19 / 9
10
28
W
W
D
W
D
2
Napoli
13
9
1
3
20 / 11
9
28
W
W
L
D
W
3
Inter
13
9
0
4
28 / 13
15
27
W
L
W
W
W
4
Roma
13
9
0
4
15 / 7
8
27
L
W
W
L
W
5
Como
13
6
6
1
19 / 7
12
24
W
W
D
D
W
6
Bologna
13
7
3
3
22 / 11
11
24
L
W
W
W
D
7
Juventus
13
6
5
2
17 / 12
5
23
W
D
D
W
W
8
Lazio
13
5
3
5
15 / 10
5
18
L
W
L
W
D
9
Udinese
13
5
3
5
14 / 20
-6
18
W
L
L
W
L
10
Sassuolo
13
5
2
6
16 / 16
0
17
L
D
W
L
W
11
Cremonese
13
4
5
4
16 / 17
-1
17
W
L
L
L
W
12
Atalanta
13
3
7
3
16 / 14
2
16
W
L
L
L
D
13
Torino
13
3
5
5
12 / 23
-11
14
L
L
D
D
D
14
Lecce
13
3
4
6
10 / 17
-7
13
W
L
D
W
L
15
Cagliari
13
2
5
6
13 / 19
-6
11
L
D
D
L
L
16
Genoa
13
2
5
6
13 / 20
-7
11
W
D
D
W
L
17
Parma
13
2
5
6
9 / 17
-8
11
L
W
D
L
L
18
Pisa
13
1
7
5
10 / 18
-8
10
L
D
W
D
D
19
Fiorentina
13
0
6
7
10 / 21
-11
6
L
D
D
L
L
20
Verona
13
0
6
7
8 / 20
-12
6
L
L
D
L
L

Statistiche dei giocatori: Nzola, un'arma in più per il Pisa

Tra i radar del match ci sarà senza dubbio M’Bala Nzola.

Dopo il passaggio dalla Fiorentina al Pisa, l’attaccante ha trovato un ambiente ideale per recuperare forma e incisività: in questa stagione conta 13 presenze e 3 gol. Le sue prestazioni sono in crescita, come dimostrano gli 11 dribbling riusciti su 20 tentativi e i 148 passaggi completati.

Per il Parma, fari puntati su Adrián Bernabé. Il centrocampista spagnolo, con 13 apparizioni, è uno dei perni del gioco di Cuesta e vanta una valutazione media di 7.04. Con 466 passaggi all’attivo e una costante capacità di inserirsi in zona offensiva, Bernabé rappresenta una minaccia continua per le difese avversarie.

Nel gioco aereo spicca invece Mateo Pellegrino: il centravanti del Parma ha disputato 221 duelli, vincendone 98, numeri che lo rendono fondamentale sia come riferimento per far salire la squadra sia in chiave realizzativa. Con 4 gol in stagione, il suo contributo è determinante per le dinamiche offensive degli emiliani.
