Si preannuncia un lunedì sera infuocato allo Stadio Olimpico di Torino: l'8 dicembre alle ore 20:45, si sfideranno il Torino e il Milan per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. Un match che vedrà la formazione granata di mister Marco Baroni cercare di risalire la china dopo due sconfitte consecutive. Dall'altra parte, i rossoneri di Massimiliano Allegri (assente per squalifica) vorranno consolidare la loro posizione nei quartieri alti della classifica.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

Entrambe le squadre opteranno per uno schieramento speculare.

Il Torino, orfano di Simeone, si disporrà con un 3-5-2: davanti a Israel, ci saranno Tameze, Maripan e Coco a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo, Lazaro e Nkounkou affiancheranno Casadei, Vlasic, e Asllani, mentre in attacco spazio alla coppia Ngonge e Adams.

Per il Milan, il vice Landucci schiererà anche lui un 3-5-2: tra i pali Maignan, con Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. Sulle fasce agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo ci sarà il genio di Modric affiancato da Ricci e Rabiot. Nel reparto avanzato spazio a Pulisic e Leão. Attenzione al ballottaggio tra Pulisic e Nkunku.

Quote di Torino-Milan: il pronostico dei bookmaker

I bookmaker danno per favorito il Milan per la trasferta a Torino: William Hill quota la vittoria del Milan a 1.80, il pareggio a 3.30 e il successo del Torino a 4.50.

Anche Bet365 è in linea con questa tendenza, offrendo la vittoria del Milan a 1.75, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Torino a 4.75.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Tra i giocatori del Torino, merita attenzione Valentino Lazaro, sempre performante con una valutazione media di 6.7 nelle sue 12 presenze di campionato, anche se la sua incidenza in attacco potrebbe migliorare.

Inoltre, ha totalizzato già 16 tackle e 6 intercetti.

Ché Adams, il trascinatore in attacco, ha trovato la rete 3 volte in 12 partite, un bottino interessante ma che richiede continuità. Con 8 tiri in porta su 14 tentativi, Adams si conferma un valido terminale offensivo a cui il Torino si aggrappa nei momenti topici delle gare.

I rossoneri si affidano al genio senza tempo di Luka Modrić, già autore di due assist e un gol nei suoi primi 13 incontri stagionali. Sempre sontuoso il suo apporto, con 883 passaggi completati e un rating medio di 7.65 che testimonia il suo contributo sia nel recupero palla che nella costruzione di gioco.

Anche Rafael Leão è pronto a fare la differenza: con 5 reti messe a segno in 9 partite, il portoghese rappresenta la punta di diamante dell'attacco milanista. Accanto a lui, Christian Pulisic, che in 8 partite ha segnato 5 gol e fatto 2 assist, dimostrando che, quando in forma, può essere devastante.