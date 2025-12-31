A Milano si apre un nuovo scenario di mercato: Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha il contratto in scadenza a giugno e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Il Corriere della Sera titola: “Il Milan con la grana Maignan: Inter e Juve pronte ad approfittarne”, evidenziando come le due rivali siano pronte a cogliere l’occasione di un colpo a parametro zero.

La situazione contrattuale

Il Milan ha provato a proporre un rinnovo a Maignan, ma senza successo finora. Il portiere avrebbe richiesto un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti all'anno, cifra su cui il club ha mostrato esitazione.

La situazione è quindi in bilico, con il rischio concreto di perderlo a parametro zero.

Inter e Juventus osservano la situazione

Secondo il Corriere della Sera, sia l’Inter sia la Juventus seguono con attenzione l’evolversi della vicenda. Entrambe le società potrebbero farsi avanti qualora il rinnovo non si concretizzasse, offrendo al giocatore francese un contratto da free agent.

La situazione è complessa. Sembra che il Milan abbia rilanciato con un’offerta da 5,5 milioni netti più bonus fino a 7 milioni complessivi, con un contratto fino al 2029 e un'opzione per un’ulteriore stagione. Tuttavia, la distanza tra offerta e richiesta rimane, e il club avrebbe già individuato un possibile sostituto.

Il rinnovo è ancora in discussione, con la Juventus pronta a intervenire se Maignan dovesse rimanere senza accordo. Anche l'Inter è interessata, pronta a cogliere l’opportunità di ingaggiare un portiere esperto e di livello internazionale.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a una scelta cruciale: riuscire a trattenere il proprio capitano con un accordo soddisfacente o rischiare di perderlo a parametro zero, con Inter e Juventus pronte a contenderselo.