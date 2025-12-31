Ultimi giorni del 2025 con testa rivolta al calciomercato invernale in casa Crotone. La società rossoblù sarà protagonista anche sul fronte delle cessioni. La società vuole abbattere i costi per rendere il club sostenibile, una necessità più che una scelta. In uscita tani calciatori, tra questi si dovrebbe aggiungere anche il difensore Daniel Leo. L'ex Foggia e Juventus U23 è seguito dal Vicenza. Sulla lista dei partenti anche Cargnelutti, Gallo, Stronati, Ricci, Murano e Gomez.

Crotone, Leo tra gli obiettivi di gennaio del Vicenza

Uno dei calciatori che ha fatto discutere la tifoseria negli ultimi mesi, anche per prestazioni non del tutto impeccabili è Daniel Leo.

Il difensore, che ha trovato maggiore spazio nella seconda parte del girone d'andata nella rosa di Emilio Longo, è diventato un obiettivo del Vicenza. La conferma è arrivata nelle scorse ore dal Direttore Sportivo biancorosso, Giorgio Zamuner: "Daniel Leo e Damiano Cancellieri? Sono due profili che seguiamo, ma non sono gli unici. Vogliamo prendere gente che non ha bisogno di rodaggio e ogni scelta mirerà prima di tutto a non intaccare il gruppo, perché basta una mela marcia per rovinare una cassetta".

Prima le cessioni, poi giovani per fare minutaggio e plusvalenze

Il Crotone dovrà tornare al recente passato: una squadra giovane, budget basso, tanto lavoro da svolgere e incassi che dovranno arrivare tramite il minutaggio e le plusvalenze.

La squadra dovrà diventare sostenibile, camminando con le proprie gambe, dove entrate e uscite dovranno viaggiare di pari passo. Per questo motivo, almeno nel futuro immediato il Crotone dovrà cercare di fare cassa per garantire alla squadra di poter evitare inconvenienti che stanno affliggendo altri club. Si punta a vendere e il pezzo pregiato di gennaio è Guido Gomez. La punta interessa la Salernitana, il Crotone avrebbe già fissato il prezzo: circa 350 mila euro.

Crotone, le altre operazioni

In uscita il calciatore che potrebbe per prima lasciare la Calabria e Riccardo Cargnelutti per approdare alla Salernitana. A lui si dovrebbe associare Andrea Gallo, corteggiato da Salernitana e Catania.

A centrocampo valigie in mano per Riccardo Stronati, seguito da Casertana e Giugliano. Da valutare anche il futuro di Federico Ricci e Jacopo Murano: entrambe sono ambiti dal Picerno ma le trattative non sembrano facili da concludere. In entrata, nei giorni scorsi, era emerso il profilo del centrocampista Racine Ba del Siracusa. Il calciatore, seguito anche dal Cosenza, sarebbe diventato un obiettivo della Salernitana che terrebbe d'occhio anche Filippo Groppelli, sempre del Crotone.