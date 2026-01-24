Nelle scorse ore Luca Gramellini ha acceso i riflettori sul futuro della Juventus pubblicando tre indiscrezioni di calciomercato sul suo profilo X. Secondo quanto rivelato dall'opinionista, la società bianconera starebbe seguendo con attenzione alcuni giovani talenti per la prossima sessione estiva con un unico intento, regalare a Luciano Spalletti dei rinforzi forti ma allo stesso tempo giovani e quindi futuribili.

Calciomercato Juventus, occhi su Maurits Kjaergaard, trequartista danese potenzialmente ideale per Spalletti

Tra i nomi caldi citati da Gramellini ci sarebbe in primis Maurits Kjaergaard, trequartista danese classe 2003 attualmente in forza al Salisburgo.

L'opinionista sottolinea come la Juventus lo consideri perfetto per il ruolo alle spalle della punta nel gioco di Spalletti. Secondo le informazioni riportate, i contatti con il suo entourage sarebbero costanti e la situazione è da monitorare con particolare attenzione in vista della sessione estiva. La valutazione del giovane talento danese rientra nella strategia bianconera di rinforzare il centrocampo creativo, puntando su giocatori dinamici e già abituati a competere ad alti livelli nelle coppe europee.

Juventus, Comolli guarda in Francia: Yann Gboho e Guillaume Restes del Tolosa nel mirino dell'amministratore delegato

Non solo Kjaergaard: la Juventus seguirebbe da mesi anche Yann Gboho, classe 2001, esterno offensivo francese del Tolosa.

Gramellini evidenzia che gli incontri tra il club bianconero e il giocatore, insieme al suo entourage, si sarebbero già svolti sia a Parigi che a Torino. Gboho sarebbe considerato il candidato ideale per il ruolo di vice Yildiz, più di altri giocatori attuali come Chiesa. La Juventus, inoltre, non perde di vista anche Guillaume Restes, portiere classe 2005 sempre del Tolosa, seguito con attenzione da Comolli, che conosce bene entrambi i giocatori. Questi giovani rappresentano potenziali rinforzi mirati per la rosa bianconera, combinando qualità tecnica e prospettiva futura, nel solco di una politica di mercato orientata alla crescita sostenibile e al rinnovamento del vivaio.