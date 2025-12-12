Una sfida delicata in chiave salvezza attende St. Pauli e Heidenheim il 13 dicembre alle ore 15:30, quando le due compagini si affronteranno al Millerntor-Stadion di Amburgo per la quattordicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Un match tra due squadre pronte a dare battaglia sul campo, con l'obiettivo di raccogliere punti preziosi in questa fase del campionato.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Heidenheim

Il St. Pauli dovrebbe schierarsi con un modulo 3-3-2-2. Tra i pali ci sarà Nikola Vasilj, protetto da una linea difensiva a tre composta da Hauke Wahl, Eric Smith e Karol Mets.

A centrocampo, spazio a Arkadiusz Pyrka, James Sands e Louis Oppie, con Joel Chima Fujita e Jackson Irvine pronti ad aiutare in fase offensiva. Kaars affiancato da Pereira Lage in un attacco fluido si occuperà di cercare la via della rete.

L'Heidenheim risponderà probabilmente con un 3-4-2-1. Tra i titolari potremmo vedere Diant Ramaj in porta, con una difesa formata da Thomas Leon Keller, Patrick Mainka e Benedikt Gimber. In mediana ci saranno Marnon-Thomas Busch, Julian Niehues, Niklas Dorsch e Jonas Foehrenbach. Davanti, Mathias Honsak e Jan Schoeppner agiranno alle spalle dell'unica punta Marvin Pieringer.

Quote di St. Pauli-Heidenheim: equilibrio nei pronostici, con Heidenheim in crescita

I bookmaker vedono il St. Pauli leggermente favorito nell’incontro. William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.25 e il successo dell’Heidenheim a 3.90. Anche Bet365 offre quote simili, con la vittoria dei padroni di casa a 1.95, il pareggio a 3.40 e l’impresa esterna degli ospiti a 4.00.

Statistiche chiave dei protagonisti in campo

Mathias Pereira Lage, 29 anni, è una delle possibili soluzioni offensive del St.

Pauli. Questa stagione ha totalizzato 993 minuti giocati in 13 partite, tutte da titolare. Nonostante non abbia ancora segnato, ha fornito 2 assist, mostrando un buon contributo alla manovra offensiva con 254 passaggi completati e 20 passaggi chiave. La sua capacità di dribbling e la frequenza con cui si inserisce negli spazi lo rendono una minaccia per qualsiasi difesa.

Martijn Kaars è un'altra pedina importante dello St. Pauli. A 26 anni, detiene un ruolo di attacco che, sebbene finora non abbia fruttato reti, ha visto Kaars contribuire a mantenere alto il pressing con 141 passaggi e 3 dribbling completati su altrettanti tentativi.

Sul fronte Heidenheim, Jan Schoeppner, robusto mediano di 26 anni, è uno dei pilastri della squadra.

In 12 presenze ha dato prova delle sue abilità difensive con 13 tackle e 16 intercetti. La sua sensibilità nei contrasti e la fisicità nei duelli gli permettono di dare solidità al centrocampo.

Mathias Honsak, attaccante austriaco di 29 anni, si è distinto soprattutto per la sua partecipazione attiva alla manovra offensiva, protagonista nel recente momento positivo della squadra. Le sue qualità atletiche e il contributo nelle fasi di transizione saranno cruciali per il suo team.