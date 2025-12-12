Una sfida delicata in chiave salvezza attende St. Pauli e Heidenheim il 13 dicembre alle ore 15:30, quando le due compagini si affronteranno al Millerntor-Stadion di Amburgo per la quattordicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Un match tra due squadre pronte a dare battaglia sul campo, con l'obiettivo di raccogliere punti preziosi in questa fase del campionato.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Heidenheim

Il St. Pauli dovrebbe schierarsi con un modulo 3-3-2-2. Tra i pali ci sarà Nikola Vasilj, protetto da una linea difensiva a tre composta da Hauke Wahl, Eric Smith e Karol Mets.

A centrocampo, spazio a Arkadiusz Pyrka, James Sands e Louis Oppie, con Joel Chima Fujita e Jackson Irvine pronti ad aiutare in fase offensiva. Kaars affiancato da Pereira Lage in un attacco fluido si occuperà di cercare la via della rete.

L'Heidenheim risponderà probabilmente con un 3-4-2-1. Tra i titolari potremmo vedere Diant Ramaj in porta, con una difesa formata da Thomas Leon Keller, Patrick Mainka e Benedikt Gimber. In mediana ci saranno Marnon-Thomas Busch, Julian Niehues, Niklas Dorsch e Jonas Foehrenbach. Davanti, Mathias Honsak e Jan Schoeppner agiranno alle spalle dell'unica punta Marvin Pieringer.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 14
12/12/2025 20:30
Union Berlino
VS
Lipsia
13/12/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Wolfsburg
13/12/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Amburgo
13/12/2025 15:30
Eintracht Francoforte
VS
Augsburg
13/12/2025 15:30
St. Pauli
VS
Heidenheim
13/12/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Colonia
14/12/2025 15:30
Friburgo
VS
Borussia Dortmund
14/12/2025 17:30
Bayern Monaco
VS
Mainz
14/12/2025 19:30
Werder Brema
VS
Stoccarda

Quote di St. Pauli-Heidenheim: equilibrio nei pronostici, con Heidenheim in crescita

I bookmaker vedono il St. Pauli leggermente favorito nell’incontro. William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.25 e il successo dell’Heidenheim a 3.90. Anche Bet365 offre quote simili, con la vittoria dei padroni di casa a 1.95, il pareggio a 3.40 e l’impresa esterna degli ospiti a 4.00.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
13
12
1
0
49 / 9
40
37
W
W
W
D
W
2
Lipsia
13
9
2
2
28 / 13
15
29
W
D
W
L
W
3
Borussia Dortmund
13
8
4
1
23 / 11
12
28
W
W
D
D
W
4
Bayer Leverkusen
13
7
2
4
28 / 19
9
23
L
L
W
W
L
5
Hoffenheim
13
7
2
4
25 / 19
6
23
L
W
D
W
W
6
Stoccarda
13
7
1
5
21 / 22
-1
22
L
L
D
W
L
7
Eintracht Francoforte
13
6
3
4
28 / 29
-1
21
L
D
W
W
D
8
Colonia
13
4
4
5
22 / 21
1
16
D
D
L
L
W
9
Friburgo
13
4
4
5
20 / 22
-2
16
L
W
L
W
D
10
Borussia Mönchengladbach
13
4
4
5
17 / 19
-2
16
W
D
W
W
W
11
Werder Brema
13
4
4
5
18 / 24
-6
16
L
D
L
W
D
12
Union Berlino
13
4
3
6
16 / 22
-6
15
L
L
W
D
D
13
Amburgo
13
4
3
6
14 / 20
-6
15
W
W
L
D
L
14
Augsburg
13
4
1
8
17 / 27
-10
13
W
L
W
L
L
15
Wolfsburg
13
3
3
7
17 / 23
-6
12
W
D
L
L
L
16
Heidenheim
13
3
2
8
12 / 28
-16
11
W
W
L
L
D
17
St. Pauli
13
2
2
9
11 / 25
-14
8
D
L
L
L
L
18
Mainz
13
1
3
9
11 / 24
-13
6
L
L
D
L
D

Statistiche chiave dei protagonisti in campo

Mathias Pereira Lage, 29 anni, è una delle possibili soluzioni offensive del St.

Pauli. Questa stagione ha totalizzato 993 minuti giocati in 13 partite, tutte da titolare. Nonostante non abbia ancora segnato, ha fornito 2 assist, mostrando un buon contributo alla manovra offensiva con 254 passaggi completati e 20 passaggi chiave. La sua capacità di dribbling e la frequenza con cui si inserisce negli spazi lo rendono una minaccia per qualsiasi difesa.

Martijn Kaars è un'altra pedina importante dello St. Pauli. A 26 anni, detiene un ruolo di attacco che, sebbene finora non abbia fruttato reti, ha visto Kaars contribuire a mantenere alto il pressing con 141 passaggi e 3 dribbling completati su altrettanti tentativi.

Sul fronte Heidenheim, Jan Schoeppner, robusto mediano di 26 anni, è uno dei pilastri della squadra.

In 12 presenze ha dato prova delle sue abilità difensive con 13 tackle e 16 intercetti. La sua sensibilità nei contrasti e la fisicità nei duelli gli permettono di dare solidità al centrocampo.

Mathias Honsak, attaccante austriaco di 29 anni, si è distinto soprattutto per la sua partecipazione attiva alla manovra offensiva, protagonista nel recente momento positivo della squadra. Le sue qualità atletiche e il contributo nelle fasi di transizione saranno cruciali per il suo team.
© RIPRODUZIONE VIETATA