Il Bayern Monaco ritorna in campo il 14 dicembre, sfidando il Mainz presso l'Allianz Arena di Monaco, in un testa coda tra la prima e l'ultima della classifica. I bavaresi, freschi di una serie di performance esemplari, puntano a consolidare il loro dominio nella Bundesliga 2025/26. Il Mainz, dal canto suo, spera di trovare il colpaccio che potrebbe scuotere la stagione e riaprire le speranze di salvezza.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Mainz

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Guerreiro, Gnabry; Kane.

Mainz (3-5-2): Batz; Da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch; Widmer, Amiri, Sano, Lee, Mwene; Sieb, Weiper.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 14
12/12/2025 20:30
Union Berlino
VS
Lipsia
13/12/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Wolfsburg
13/12/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Amburgo
13/12/2025 15:30
Eintracht Francoforte
VS
Augsburg
13/12/2025 15:30
St. Pauli
VS
Heidenheim
13/12/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Colonia
14/12/2025 15:30
Friburgo
VS
Borussia Dortmund
14/12/2025 17:30
Bayern Monaco
VS
Mainz
14/12/2025 19:30
Werder Brema
VS
Stoccarda

Quote di Bayern Monaco-Mainz: bavaresi senza rivali

I bookmaker delineano un Bayern Monaco nettamente favorito. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.10, il pareggio a 10.00 e il successo esterno del Mainz a 19.00.

Su Bet365, le quote non si discostano molto, con il Bayern a 1.09, il pareggio a 11.00 e la vittoria dei viaggianti a 21.00.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
13
12
1
0
49 / 9
40
37
W
W
W
D
W
2
Lipsia
13
9
2
2
28 / 13
15
29
W
D
W
L
W
3
Borussia Dortmund
13
8
4
1
23 / 11
12
28
W
W
D
D
W
4
Bayer Leverkusen
13
7
2
4
28 / 19
9
23
L
L
W
W
L
5
Hoffenheim
13
7
2
4
25 / 19
6
23
L
W
D
W
W
6
Stoccarda
13
7
1
5
21 / 22
-1
22
L
L
D
W
L
7
Eintracht Francoforte
13
6
3
4
28 / 29
-1
21
L
D
W
W
D
8
Colonia
13
4
4
5
22 / 21
1
16
D
D
L
L
W
9
Friburgo
13
4
4
5
20 / 22
-2
16
L
W
L
W
D
10
Borussia Mönchengladbach
13
4
4
5
17 / 19
-2
16
W
D
W
W
W
11
Werder Brema
13
4
4
5
18 / 24
-6
16
L
D
L
W
D
12
Union Berlino
13
4
3
6
16 / 22
-6
15
L
L
W
D
D
13
Amburgo
13
4
3
6
14 / 20
-6
15
W
W
L
D
L
14
Augsburg
13
4
1
8
17 / 27
-10
13
W
L
W
L
L
15
Wolfsburg
13
3
3
7
17 / 23
-6
12
W
D
L
L
L
16
Heidenheim
13
3
2
8
12 / 28
-16
11
W
W
L
L
D
17
St. Pauli
13
2
2
9
11 / 25
-14
8
D
L
L
L
L
18
Mainz
13
1
3
9
11 / 24
-13
6
L
L
D
L
D

Giocatori chiave: Michael Olise, Serge Gnabry e Harry Kane

Michael Olise ha finora collezionato 13 presenze in questa stagione, con una media impressionante di 7.72.

La sua capacità di servire assist, ben 8 finora, abbinata a 6 reti, lo rende una minaccia costante per le difese avversarie. La sua occhio per il passaggio chiave ha contribuito significativamente alla fluidità del gioco del Bayern.

Serge Gnabry sta vivendo un periodo di forma altalenante, ma è sempre una risorsa offensiva importante quando in campo. In 10 apparizioni, Gnabry ha segnato 4 gol e fornito 3 assist, con una solidità nei dribbling evidenziata dall'8 su 14 tentativi riusciti.

Harry Kane con 17 gol in 13 apparizioni, finora ha una media di 8.13, un vero cannoniere vorace che non esita a posizionarsi dove serve per segnare, i suoi 26 tiri su 32 nello specchio ne sono la testimonianza. Esperto nel trasformare i rigori, ha già segnato 5 penalty in questa stagione, offrendo anche 3 assist decisivi ai compagni.
