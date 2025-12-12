Union Berlino e Lipsia si sfideranno venerdì 12 dicembre alle ore 20:30 allo Stadion An der Alten Försterei nella capitale tedesca, per il quattordicesimo turno della Bundesliga 2025/26. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti importanti per il loro cammino in campionato.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Lipsia

L'Union Berlino dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Frederik Roennow, sostenuto dalla linea difensiva composta da Danilho Doekhi, Leopold Querfeld e Diogo Leite. A centrocampo, spazio a Christopher Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein e Derrick Koehn, con Andras Schafer e Woo-Yeong Jeong a supporto dell'unica punta, il giovane Ilyas Ansah.

Il Lipsia risponde con un 4-3-3 offensivo: il portiere Peter Gulacsi sarà protetto dalla difesa formata da Kosta Nedeljkovic, Willi Orban, Castello Lukeba e David Raum. In mediana agiranno Xaver Schlager, Nicolas Seiwald e Baumgartner. Il trio d'attacco sarà composto da Johan Bakayoko, Conrad Harder e il promettente Yan Diomande.

Quote di Union Berlino-Lipsia: ospiti in leggero vantaggio

Secondo i bookmaker, il Lipsia parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria del Lipsia a 2.20, il pareggio a 3.30, mentre il successo casalingo dell'Union Berlino è quotato a 3.10.

Anche Bet365 vede leggermente favoriti gli ospiti, quotando la vittoria del Lipsia a 2.25, il pareggio a 3.50 e il successo degli uomini di casa ancora a 3.10.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
13
12
1
0
49 / 9
40
37
W
W
W
D
W
2
Lipsia
13
9
2
2
28 / 13
15
29
W
D
W
L
W
3
Borussia Dortmund
13
8
4
1
23 / 11
12
28
W
W
D
D
W
4
Bayer Leverkusen
13
7
2
4
28 / 19
9
23
L
L
W
W
L
5
Hoffenheim
13
7
2
4
25 / 19
6
23
L
W
D
W
W
6
Stoccarda
13
7
1
5
21 / 22
-1
22
L
L
D
W
L
7
Eintracht Francoforte
13
6
3
4
28 / 29
-1
21
L
D
W
W
D
8
Colonia
13
4
4
5
22 / 21
1
16
D
D
L
L
W
9
Friburgo
13
4
4
5
20 / 22
-2
16
L
W
L
W
D
10
Borussia Mönchengladbach
13
4
4
5
17 / 19
-2
16
W
D
W
W
W
11
Werder Brema
13
4
4
5
18 / 24
-6
16
L
D
L
W
D
12
Union Berlino
13
4
3
6
16 / 22
-6
15
L
L
W
D
D
13
Amburgo
13
4
3
6
14 / 20
-6
15
W
W
L
D
L
14
Augsburg
13
4
1
8
17 / 27
-10
13
W
L
W
L
L
15
Wolfsburg
13
3
3
7
17 / 23
-6
12
W
D
L
L
L
16
Heidenheim
13
3
2
8
12 / 28
-16
11
W
W
L
L
D
17
St. Pauli
13
2
2
9
11 / 25
-14
8
D
L
L
L
L
18
Mainz
13
1
3
9
11 / 24
-13
6
L
L
D
L
D

Statistiche giocatori: Diomande al centro dell'attacco di Lipsia

Tra i protagonisti attesi in campo, due giovani emergenti sono pronti a imprimere la loro impronta sulla partita.

Per il Lipsia, il talentuoso Yan Diomande - reduce da una tripletta contro l'Eintracht Francoforte nella scorsa giornata - ha già realizzato 6 gol in 13 presenze, mostrando un'ottima capacità realizzativa e un'abilità nei dribbling fuori dal comune, con 37 dribbling riusciti su 59 tentativi. Diomande si è dimostrato molto importante anche nella fase di costruzione del gioco, con 330 passaggi completati e 13 passaggi chiave, collezionando anche 2 assist.

In casa Union Berlino, invece, il giovane attaccante Ilyas Ansah, in 13 partite ha segnato 4 reti e fornito 1 assist, mettendo in mostra la sua abilità nei duelli aerei grazie alla sua imponente statura di 194 cm. Nonostante la giovane età, Ansah ha già messo insieme 941 minuti sul campo.
