Union Berlino e Lipsia si sfideranno venerdì 12 dicembre alle ore 20:30 allo Stadion An der Alten Försterei nella capitale tedesca, per il quattordicesimo turno della Bundesliga 2025/26. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti importanti per il loro cammino in campionato.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Lipsia

L'Union Berlino dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Frederik Roennow, sostenuto dalla linea difensiva composta da Danilho Doekhi, Leopold Querfeld e Diogo Leite. A centrocampo, spazio a Christopher Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein e Derrick Koehn, con Andras Schafer e Woo-Yeong Jeong a supporto dell'unica punta, il giovane Ilyas Ansah.

Il Lipsia risponde con un 4-3-3 offensivo: il portiere Peter Gulacsi sarà protetto dalla difesa formata da Kosta Nedeljkovic, Willi Orban, Castello Lukeba e David Raum. In mediana agiranno Xaver Schlager, Nicolas Seiwald e Baumgartner. Il trio d'attacco sarà composto da Johan Bakayoko, Conrad Harder e il promettente Yan Diomande.

Quote di Union Berlino-Lipsia: ospiti in leggero vantaggio

Secondo i bookmaker, il Lipsia parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria del Lipsia a 2.20, il pareggio a 3.30, mentre il successo casalingo dell'Union Berlino è quotato a 3.10.

Anche Bet365 vede leggermente favoriti gli ospiti, quotando la vittoria del Lipsia a 2.25, il pareggio a 3.50 e il successo degli uomini di casa ancora a 3.10.

Statistiche giocatori: Diomande al centro dell'attacco di Lipsia

Tra i protagonisti attesi in campo, due giovani emergenti sono pronti a imprimere la loro impronta sulla partita.

Per il Lipsia, il talentuoso Yan Diomande - reduce da una tripletta contro l'Eintracht Francoforte nella scorsa giornata - ha già realizzato 6 gol in 13 presenze, mostrando un'ottima capacità realizzativa e un'abilità nei dribbling fuori dal comune, con 37 dribbling riusciti su 59 tentativi. Diomande si è dimostrato molto importante anche nella fase di costruzione del gioco, con 330 passaggi completati e 13 passaggi chiave, collezionando anche 2 assist.

In casa Union Berlino, invece, il giovane attaccante Ilyas Ansah, in 13 partite ha segnato 4 reti e fornito 1 assist, mettendo in mostra la sua abilità nei duelli aerei grazie alla sua imponente statura di 194 cm. Nonostante la giovane età, Ansah ha già messo insieme 941 minuti sul campo.