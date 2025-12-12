I riflettori sono puntati sullo Stadium of Light di Sunderland, dove domenica 14 dicembre alle ore 15:00 andrà in scena l'attesissimo Derby del Tyneside tra Sunderland e Newcastle, valido per la giornata 16 della Premier League 2025. Un confronto che promette scintille, non solo per la rivalità storica tra le due compagini, ma anche per i punti pesanti in palio in vista della corsa verso la salvezza e la parte alta della classifica.

Le probabili formazioni di Sunderland-Newcastle

Il Sunderland, guidato da un assetto a trazione anteriore con un modulo 3-2-4-1, presenterà in campo una difesa guidata da Lutsharel Geertruida, affiancato da Daniel Ballard e Omar Alderete.

A protezione della retroguardia agiranno Nordi Mukiele e Trai Hume, mentre il cuore del centrocampo vedrà la presenza di Bertrand Traore, Granit Xhaka e Noah Sadiki. I compiti offensivi saranno affidati a Enzo Le Fee nel ruolo di trequartista e a Wilson Isidor come terminale offensivo.

Il Newcastle risponde con un modulo 4-3-3, che vede Aaron Ramsdale tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Valentino Livramento, Fabian Schaer, Malick Thiaw e Daniel Burn. Il centrocampo combina energia e qualità con Joseph Willock, Bruno Guimaraes e Jacob Ramsey. La velocità sulle fasce è garantita da Anthony Elanga e Anthony Gordon, mentre Nick Woltemade avrà il compito di pungere al centro dell’attacco.

Quote di Sunderland-Newcastle: favoriti i Magpies

Secondo i bookmaker, il Newcastle parte con i favori del pronostico: William Hill quota la vittoria dei Magpies a 2.20, il pareggio a 3.25 e il successo del Sunderland a 3.25. Analogamente, Bet365 propone una vittoria esterna del Newcastle a una quota di 2.25, mentre il segno X e la vittoria interna del Sunderland sono quotati rispettivamente a 3.30 ciascuno.

Le quote suggeriscono un marginale vantaggio per la formazione ospite, ma il derby, si sa, ha sempre il suo imprevedibile charme.

Le statistiche dei giocatori chiave di Sunderland-Newcastle

Enzo Le Fee, centrocampista del Sunderland, è un elemento di grande delicatezza e precisione in mediana.

Con 1040 minuti disputati in stagione, il francese ha collezionato 2 gol e 3 assist, risultando decisivo in fase di rifinitura. La sua abilità nei passaggi chiave (16) e nei dribbling (3 su 20 tentati) potrà essere una risorsa fondamentale per i Black Cats, sebbene dovrà migliorare la sua precisione nei tiri (su soli 8 tentativi, solo 2 nello specchio).

Nick Woltemade del Newcastle si è rivelato un vero ariete offensivo con 5 reti in 12 presenze stagionali. In 954 minuti di gioco, il pesante centravanti tedesco ha dimostrato efficacia notevole con una capacità di realizzazione che ha fruttato il 31% dei tiri nello specchio della porta avversaria. Woltemade non solo è un finalizzatore ma anche un buon assist-man con 1 assist al suo attivo e un ottimo lavoro nei duelli aerei, vincendone 49 su 130.

Infine, Jacob Murphy, centrocampista dei Magpies, è un jolly importante per la formazione in bianconero. Si è messo in mostra con 12 presenze, siglando 2 reti e un assist. La sua verve in campo è evidenziata dalle sue 10 conclusioni a rete, con una precisione al tiro significativa. Murphy rappresenta uno dei nuclei creativi del Newcastle e sarà fondamentale il suo apporto per sciogliere le resistenze della difesa avversaria.