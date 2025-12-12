Il Manchester United si appresta ad ospitare il Bournemouth nella spettacolare cornice dell'Old Trafford. L'attesa sfida, valida per la sedicesima giornata della Premier League, è in programma lunedì 15 dicembre alle ore 21:00. I "Red Devils", guidati dagli occhi esperti del manager, cercheranno di far valere il fattore campo contro una squadra del Bournemouth affamata di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Le probabili formazioni

Il Manchester United dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1. In porta, Senne Lammens, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Leny Yoro, Matthijs de Ligt, e Luke Shaw.

A centrocampo, spiccano i nomi di Amad Diallo e Casemiro, con il capitano Bruno Fernandes che probabilmente assumerà il ruolo di creatore di gioco. In attacco, si prevede la presenza di Matheus Cunha e Joshua Zirkzee affiancati dall'esterno Bryan Mbeumo.

D'altra parte, il Bournemouth dovrebbe affrontare i "Diavoli Rossi" presentando un 4-1-4-1. In porta, probabile presenza di Djordje Petrovic, mentre la linea difensiva a quattro vedrà probabilmente Adam Smith e Adrien Truffert sulle fasce, con Bafodé Diakité e Veljko Milosavljevic centrali. A centrocampo, Tyler Adams dovrebbe fungere da schermo protettivo, dietro un quartetto che potrebbe includere Marcus Tavernier e Justin Kluivert. In attacco, tutte le speranze di rete saranno riposte in Evanilson.

Quote di Manchester United-Bournemouth: favoriti i Red Devils

I pronostici dei bookmaker danno il Manchester United come favorito per portarsi a casa la vittoria. William Hill quota la vittoria interna dei Red Devils a 1.80, mentre il pareggio e il successo del Bournemouth sono quotati entrambi a 3.90.

Anche Bet365 conferma i pronostici favorevoli al Manchester, offrendo la vittoria dei padroni di casa a 1.83, il pareggio a 4.00 e la vittoria ospite a 3.80.

Le statistiche dei giocatori chiave

Mason Mount si propone come una delle pedine importanti del Manchester United, pur avendo avuto un minutaggio limitato questa stagione.

In 12 partite, di cui 7 da titolare, ha comunque trovato il modo di segnare 3 reti, confermandosi utile nei momenti cruciali.

Altro elemento cardine per i Red Devils sarà Matheus Cunha, che in questa stagione ha dimostrato di essere prezioso non solo in fase realizzativa con 1 gol ma anche come assist-man con il suo unico assist. Le sue 852 minuti in campo testimoniano la sua importanza nello schema tattico del Manchester.

D'altra parte, il Bournemouth potrà contare sulla dinamicità di Antoine Serlom Semenyo, già autore di 6 reti e 3 assist in questa stagione. Con una valutazione media di 7.19, è senza dubbio uno dei protagonisti più attesi.