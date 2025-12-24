Il mondo del calcio tedesco è in lutto per la scomparsa di Sebastian Hertner, difensore e capitano dell’ETSV Amburgo, morto in un incidente durante una vacanza in Montenegro. Hertner è precipitato da una seggiovia nel comprensorio sciistico di Savin Kuk, nel nord del Paese.

La dinamica dell'incidente

La seggiovia biposto su cui viaggiava Hertner si è staccata dal cavo, facendolo precipitare per circa settanta metri. Il calciatore è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, la seggiovia, staccandosi, ha urtato il sedile retrostante, causando la caduta fatale.

Al suo fianco c’era la moglie, rimasta intrappolata sul seggiolino e soccorsa solo dopo diverse ore. La donna, sotto shock, ha riportato la frattura di una gamba. L’impianto è stato immediatamente chiuso e le autorità giudiziarie montenegrine hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità.

Il cordoglio del club

L'ETSV Amburgo, tramite i propri canali social, ha espresso profondo dolore per la perdita del suo capitano: “È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian”.

La carriera di Hertner

Nato nel 1991, Hertner aveva militato in diverse squadre tedesche, tra cui il Monaco 1860, l’Erzgebirge Aue e il Darmstadt, oltre ad aver vestito le maglie delle nazionali giovanili tedesche Under 18 e Under 19. Al momento della tragedia era capitano dell’ETSV Amburgo, formazione della quinta divisione tedesca. L’incidente ha suscitato reazioni di cordoglio anche da parte del VfB Stoccarda, club in cui era cresciuto nel settore giovanile.