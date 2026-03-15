Andrea Kimi Antonelli incarna uno dei talenti più luminosi dell’automobilismo italiano, un percorso formativo che affonda le radici nei programmi dell’ACI Team Italia e che lo ha visto protagonista di una carriera in costante ascesa.

Il percorso formativo di Antonelli

Fin dai suoi esordi nel karting, Antonelli ha manifestato un talento precoce, sapientemente seguito e valorizzato dall’ACI attraverso il Supercorso Federale e la Scuola Federale ACI Sport. Il 2022 è stato un anno cruciale, con la conquista dei titoli di campione italiano e tedesco di Formula 4, a cui si sono aggiunti prestigiosi riconoscimenti come il Volante d’oro ACI e il Casco d’oro Autosprint.

L’anno successivo, il 2023, ha visto Antonelli trionfare sia nel Formula Regional Middle East sia nel Formula Regional European Championship by Alpine, meritando il Volante ACI d’argento e il Ruotino d’oro Pirelli. Nel 2024, Antonelli ha compiuto un salto significativo, saltando la Formula 3 per approdare direttamente in Formula 2. Qui ha dimostrato maturità e preparazione vincendo la sprint race di Silverstone e la Feature race di Budapest, confermando il suo potenziale.

Il valore della formazione federale

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha opportunamente sottolineato come Antonelli sia un prodotto della crescita all’interno dell’ACI Team Italia, evidenziando l’importanza fondamentale dei programmi federali nel sostenere e promuovere i giovani piloti italiani.

Il percorso di Andrea Kimi Antonelli rappresenta un esempio emblematico di come la formazione mirata e il supporto delle istituzioni sportive possano concretamente contribuire alla crescita di nuovi talenti nel complesso mondo del motorsport, proiettandoli verso carriere di successo internazionale.