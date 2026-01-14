Alla vigilia della sfida tra Como e Milan, Massimiliano Allegri ha richiamato la squadra alla calma e alla lucidità, sottolineando che “non è che domani a Como finisce la stagione”. Il tecnico rossonero ha evidenziato la necessità di mantenere “equilibrio, nervi saldi e spalle larghe”, in un momento in cui la squadra sta attraversando una fase di flessione, da affrontare con equilibrio.

Infortuni e condizioni della rosa

Allegri ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Fullkrug e Pavlovic. Entrambi saranno assenti contro il Como: Pavlovic ha 9 punti in testa, mentre Fullkrug ha un problema a un dito del piede.

Si spera di recuperarli per la partita di domenica contro la Roma. Sul fronte offensivo, Rafael Leao “sta bene”.

La corsa al quarto posto e la Juventus

Il tecnico ha poi commentato la situazione in classifica, affermando che “era impossibile che la Juve rimanesse fuori dalle prime quattro”. Ha poi aggiunto: “È normale che il campionato sia così. Poi a fine campionato è normale che qualcuno dovrà stare fuori. Spero gli altri, non noi”.

In sintesi, Allegri ha ribadito che i punti finora conquistati sono “quelli che abbiamo meritato” e ha invitato la squadra a pensare alle prossime diciannove partite per restare tra le prime quattro. Ha sottolineato la necessità di ritrovare “cattiveria” in partita, maggiore precisione tecnica e di affrontare eventuali momenti di difficoltà con equilibrio, nervi saldi e spalle larghe.