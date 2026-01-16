Sarà Amburgo contro Borussia Mönchengladbach ad accendere il pomeriggio di Bundesliga del 17 gennaio: la sfida della diciottesima giornata si giocherà al Volksparkstadion di Hamburg con calcio d’inizio alle ore 15:30. Un confronto che promette scintille tra due squadre desiderose di dare una svolta netta alla propria stagione, l’una per mantenere vive le speranze d’Europa, l’altra decisa a scalare la classifica dopo un girone d’andata dai mille volti.

Le probabili formazioni di Amburgo-Borussia Mönchengladbach

L’Amburgo, reduce da un percorso altalenante ma con segnali incoraggianti dalle ultime apparizioni, dovrebbe presentarsi con il 3-4-3.

A difendere i pali sarà Heuer Fernandes, supportato dalla linea a tre composta da Capaldo, Vuskovic e Guilherme Ramos. Sulle corsie pronte a spingere Koenigsdoerffer e Muheim, mentre la coppia a centrocampo dovrebbe vedere Sambi Lokonga accanto a Remberg. Sulla trequarti, fiducia a Vieira, con Dompé e Downs pronti ad accendere la fantasia e la fase offensiva.

Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali Moritz Nicolas, davanti a lui il terzetto Sander-Takai-Diks. Spinta sugli esterni affidata a Scally e Netz; in mezzo, Reitz ed Engelhardt s’incaricheranno di fare da argine e play. Sulla trequarti ecco Honorat e Neuhaus a sostegno dell’ariete Tabakovic, osservato speciale nella formazione dei Fohlen.

Quote in equilibrio: leggera preferenza per l’Amburgo

I bookmaker prevedono una gara apertissima, ma il fattore campo regala un leggero plus ai padroni di casa: William Hill quota la vittoria interna dell’Amburgo a 2.40, il pareggio a 3.30 e il colpo esterno del Borussia Mönchengladbach a 2.75. Anche Bet365 ricalca lo stesso scenario: 2.45 per i locali, 3.50 per la X e 2.80 per gli ospiti.

Un equilibrio che lascia intendere come la sfida possa essere decisa dagli episodi e dai colpi dei suoi protagonisti.

Numeri chiave: Vieira e Dompé in evidenza per l’Amburgo, Tabakovic la minaccia

Lo sguardo si sofferma su chi, in questo match, può davvero spostare gli equilibri: in casa Amburgo, Fábio Vieira sta mettendo in campo qualità e inventiva.

Il portoghese, ancora a segno solo una volta in stagione, ha dimostrato però di esser pericoloso tra le linee (3 assist e 18 passaggi chiave in 11 presenze), capace di rompere gli equilibri anche con la sua rapidità nell’uno contro uno (18 dribbling tentati, 8 riusciti). Dietro il suo cartellino, qualche macchia disciplinare con due gialli, un’espulsione diretta e una doppia ammonizione. Elementi di fuoco che possono accendere la miccia di una partita a tratti emotiva.

Sempre tra i padroni di casa, occhio a Jean-Luc Dompé, uomo ovunque della fascia sinistra. Il francese ha portato energia e brillantezza: 2 reti, 15 tiri (9 nello specchio) e 26 passaggi decisivi su 217 totali. Si fa sentire anche nell’uno contro uno: la statistica dei dribbling tentati (28) e riusciti (18) fotografano bene la sua pericolosità nell’attaccare gli avversari in velocità, mentre i 30 duelli vinti su 52 mostrano come non tema il corpo a corpo.

Sul fronte Borussia Mönchengladbach, il pericolo numero uno è senza dubbio Haris Tabakovic. Il centravanti svizzero ha già messo a segno 9 gol in 16 presenze, dimostrando di essere un rapace d’area letale, come attestano i 27 tiri totali, la metà dei quali in porta. Oltre alla mira, vale la pena sottolineare il lavoro di Tabakovic al servizio della squadra: 2 assist e una presenza fisica notevole (170 duelli complessivi, 79 vinti), oltre a una buona pulizia di gioco per un attaccante dalle sue caratteristiche.

Da non sottovalutare, sempre tra i Fohlen, il contributo di Franck Honorat, che ha già servito 4 assist in 11 incontri. La sua capacità di inserirsi tra le linee e confezionare passaggi chiave (20 in stagione) aggiunge una freccia importante all’arco degli ospiti. Sul piano dell’impostazione, Florian Neuhaus si distingue per quantità di gioco: 384 passaggi in 12 presenze e 8 dribbling riusciti su 12, anche se manca all’appello ancora il gol.