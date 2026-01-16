Sarà Amburgo contro Borussia Mönchengladbach ad accendere il pomeriggio di Bundesliga del 17 gennaio: la sfida della diciottesima giornata si giocherà al Volksparkstadion di Hamburg con calcio d’inizio alle ore 15:30. Un confronto che promette scintille tra due squadre desiderose di dare una svolta netta alla propria stagione, l’una per mantenere vive le speranze d’Europa, l’altra decisa a scalare la classifica dopo un girone d’andata dai mille volti.

Le probabili formazioni di Amburgo-Borussia Mönchengladbach

L’Amburgo, reduce da un percorso altalenante ma con segnali incoraggianti dalle ultime apparizioni, dovrebbe presentarsi con il 3-4-3.

A difendere i pali sarà Heuer Fernandes, supportato dalla linea a tre composta da Capaldo, Vuskovic e Guilherme Ramos. Sulle corsie pronte a spingere Koenigsdoerffer e Muheim, mentre la coppia a centrocampo dovrebbe vedere Sambi Lokonga accanto a Remberg. Sulla trequarti, fiducia a Vieira, con Dompé e Downs pronti ad accendere la fantasia e la fase offensiva.

Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali Moritz Nicolas, davanti a lui il terzetto Sander-Takai-Diks. Spinta sugli esterni affidata a Scally e Netz; in mezzo, Reitz ed Engelhardt s’incaricheranno di fare da argine e play. Sulla trequarti ecco Honorat e Neuhaus a sostegno dell’ariete Tabakovic, osservato speciale nella formazione dei Fohlen.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 18
16/01/2026 20:30
Werder Brema
VS
Eintracht Francoforte
17/01/2026 15:30
Wolfsburg
VS
Heidenheim
17/01/2026 15:30
Borussia Dortmund
VS
St. Pauli
17/01/2026 15:30
Hoffenheim
VS
Bayer Leverkusen
17/01/2026 15:30
Amburgo
VS
Borussia Mönchengladbach
17/01/2026 15:30
Colonia
VS
Mainz
17/01/2026 18:30
Lipsia
VS
Bayern Monaco
18/01/2026 15:30
Stoccarda
VS
Union Berlino
18/01/2026 17:30
Augsburg
VS
Friburgo

Quote in equilibrio: leggera preferenza per l’Amburgo

I bookmaker prevedono una gara apertissima, ma il fattore campo regala un leggero plus ai padroni di casa: William Hill quota la vittoria interna dell’Amburgo a 2.40, il pareggio a 3.30 e il colpo esterno del Borussia Mönchengladbach a 2.75. Anche Bet365 ricalca lo stesso scenario: 2.45 per i locali, 3.50 per la X e 2.80 per gli ospiti.

Un equilibrio che lascia intendere come la sfida possa essere decisa dagli episodi e dai colpi dei suoi protagonisti.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
17
15
2
0
66 / 13
53
47
W
W
W
D
W
2
Borussia Dortmund
17
10
6
1
32 / 15
17
36
W
D
W
D
W
3
Lipsia
16
10
2
4
32 / 19
13
32
W
L
L
W
D
4
Stoccarda
17
10
2
5
32 / 25
7
32
W
W
D
W
L
5
Hoffenheim
16
9
3
4
34 / 21
13
30
W
D
W
L
W
6
Bayer Leverkusen
16
9
2
5
34 / 24
10
29
L
W
W
L
L
7
Eintracht Francoforte
17
7
5
5
35 / 36
-1
26
L
D
D
W
L
8
Friburgo
17
6
5
6
27 / 29
-2
23
L
W
W
D
L
9
Union Berlino
17
6
5
6
23 / 26
-3
23
D
D
W
W
L
10
Borussia Mönchengladbach
17
5
4
8
23 / 29
-6
19
L
W
L
L
W
11
Wolfsburg
17
5
3
9
26 / 37
-11
18
W
L
L
W
W
12
Colonia
17
4
5
8
25 / 29
-4
17
L
D
L
L
D
13
Werder Brema
16
4
5
7
18 / 31
-13
17
L
D
L
L
D
14
Amburgo
16
4
4
8
17 / 27
-10
16
L
D
L
W
W
15
Augsburg
17
4
3
10
18 / 33
-15
15
D
L
D
L
W
16
Mainz
17
2
6
9
17 / 29
-12
12
W
D
D
D
L
17
St. Pauli
16
3
3
10
14 / 28
-14
12
L
D
W
D
L
18
Heidenheim
17
3
3
11
16 / 38
-22
12
L
D
L
L
W

Numeri chiave: Vieira e Dompé in evidenza per l’Amburgo, Tabakovic la minaccia

Lo sguardo si sofferma su chi, in questo match, può davvero spostare gli equilibri: in casa Amburgo, Fábio Vieira sta mettendo in campo qualità e inventiva.

Il portoghese, ancora a segno solo una volta in stagione, ha dimostrato però di esser pericoloso tra le linee (3 assist e 18 passaggi chiave in 11 presenze), capace di rompere gli equilibri anche con la sua rapidità nell’uno contro uno (18 dribbling tentati, 8 riusciti). Dietro il suo cartellino, qualche macchia disciplinare con due gialli, un’espulsione diretta e una doppia ammonizione. Elementi di fuoco che possono accendere la miccia di una partita a tratti emotiva.

Sempre tra i padroni di casa, occhio a Jean-Luc Dompé, uomo ovunque della fascia sinistra. Il francese ha portato energia e brillantezza: 2 reti, 15 tiri (9 nello specchio) e 26 passaggi decisivi su 217 totali. Si fa sentire anche nell’uno contro uno: la statistica dei dribbling tentati (28) e riusciti (18) fotografano bene la sua pericolosità nell’attaccare gli avversari in velocità, mentre i 30 duelli vinti su 52 mostrano come non tema il corpo a corpo.

Sul fronte Borussia Mönchengladbach, il pericolo numero uno è senza dubbio Haris Tabakovic. Il centravanti svizzero ha già messo a segno 9 gol in 16 presenze, dimostrando di essere un rapace d’area letale, come attestano i 27 tiri totali, la metà dei quali in porta. Oltre alla mira, vale la pena sottolineare il lavoro di Tabakovic al servizio della squadra: 2 assist e una presenza fisica notevole (170 duelli complessivi, 79 vinti), oltre a una buona pulizia di gioco per un attaccante dalle sue caratteristiche.

Da non sottovalutare, sempre tra i Fohlen, il contributo di Franck Honorat, che ha già servito 4 assist in 11 incontri. La sua capacità di inserirsi tra le linee e confezionare passaggi chiave (20 in stagione) aggiunge una freccia importante all’arco degli ospiti. Sul piano dell’impostazione, Florian Neuhaus si distingue per quantità di gioco: 384 passaggi in 12 presenze e 8 dribbling riusciti su 12, anche se manca all’appello ancora il gol.
