Lo Stade Raymond-Kopa torna ad accendersi sabato 1 febbraio alle 17:15 per la 20ª giornata della Ligue 1, con Angers e Metz pronte a darsi battaglia su un palcoscenico che promette equilibrio e giovani protagonisti. I padroni di casa cercano punti pesanti davanti al proprio pubblico, mentre il Metz, guidato dall’esperienza di uomini come Diallo e la fantasia di Hein, spera nel colpaccio esterno per risalire la china. In palio, più di tre punti: la possibilità di rilanciare una stagione che necessita di scosse.

Le probabili formazioni di Angers-Metz: attenzione ai talenti emergenti

Per i bianconeri di casa, il tecnico prepara un 4-2-3-1 che vede in Prosper Peter la novità dal primo minuto nella posizione di riferimento offensivo. Ecco come potrebbero scendere in campo le due squadre:

Angers (4-2-3-1): Hervé Koffi; Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort, Florent Hanin; Haris Belkebla, Yassin Belkhdim; Harouna Djibirin, Louis Mouton, Amine Sbai; Prosper Peter.

Metz (4-3-3): Jonathan Fischer; Koffi Kouao, Jean-Philippe Gbamin, Terry Yegbe, Maxime Colin; Jessy Deminguet, Alpha Toure, Boubacar Traore; Gauthier Hein, Mouhamadou Diallo, Giorgi Tsitaishvili.

Quote: Angers con il favore dei pronostici, ma Metz non parte battuto

I bookmaker vedono i padroni di casa leggermente favoriti in questa sfida. William Hill quota il segno 1 a 2.10, il pareggio a 3.25 e il successo del Metz a 3.40. Su Bet365 le cifre sono molto simili: vittoria dell’Angers a 2.10, pareggio a 3.30 e vittoria corsara del Metz a 3.60. Indizi che fanno pensare a una gara aperta, con la bilancia che pende leggermente verso i bianconeri, forti del calore dello Stade Raymond-Kopa ma chiamati a non sottovalutare la solidità degli ospiti.

Occhio ai giocatori chiave: la freschezza dell’Angers contro la fantasia del Metz

La linea verde dell’Angers è rappresentata da talenti come Prosper Peter, attaccante diciottenne che ha già superato le prime timidezze da esordiente: 17 gettoni e 746 minuti in campo, 3 gol e una tendenza a cercare la porta (12 conclusioni, 9 nello specchio).

Pur giovane, non disdegna il corpo a corpo (112 duelli, 41 vinti), anche se la precisione nei dribbling (3 riusciti su 16 tentativi) racconta una crescita ancora in fase embrionale.

La freschezza di Harouna Djibirin si è notata in tutti i 10 spezzoni stagionali: panchinaro di lusso per gran parte della stagione, il diciottenne ha risposto con 2 reti e 1 assist su appena 218 minuti, sfruttando al meglio le occasioni concesse. Djibirin si caratterizza per la capacità di rendersi pericoloso sottoporta (3 tiri nello specchio su 4, 2 gol) e una propensione al pressing (6 tackle).

Molto lavoro a centrocampo affidato ad Amine Sbai, chiamato a fare filtro e a ispirare: in 837 minuti collezionati, ha portato a casa 1 gol, 1 assist e si distingue per generosità e intraprendenza (273 passaggi tentati, 13 chiave, 52 dribbling, 18 riusciti) ma anche un lieve calo di concentrazione nelle uscite (10 sostituzioni su 12 partite da titolare).

L’attacco del Metz ruota invece intorno all’esperienza di Mouhamadou Diallo: 11 presenze da titolare in stagione, 4 centri e un assist per un totale di 1015 minuti, con la capacità di far valere fisico e senso del gol (18 tiri, 11 nello specchio, 137 duelli e 63 vinti). Attenzione anche al contributo di Gauthier Hein, vero ago della bilancia della trequarti granata: le sue 6 reti e 4 assist in 17 presenze sono condite da numeri importanti anche alla voce costruzione del gioco (870 passaggi, 28 chiave) e una media voto stagionale di 7 che lo rende punto di riferimento.

Il Metz può inoltre contare sui lampi di Giorgi Tsitaishvili: georgiano classe 2000, in stagione ha già timbrato due reti in 19 presenze e confezionato un assist, sfruttando le sue doti nell’uno contro uno (44 dribbling tentati, 16 riusciti).