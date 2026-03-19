La Lega Serie A ha voluto rendere un sentito omaggio a Michael Hartono, il compianto patron del Como, scomparso all'età di 86 anni. L'istituzione calcistica ha sottolineato il ruolo determinante che Hartono ha avuto nella crescita del club lariano e, più in generale, del movimento calcistico nazionale. Il presidente della Lega, Ezio Simonelli, ha espresso parole di profondo rispetto e riconoscenza per il suo incessante impegno e la sua visione.

Il tributo della Lega Serie A a Michael Hartono

“Di Michael Hartono ho sempre apprezzato la visione, la determinazione e il sincero entusiasmo per il calcio italiano.

La sua passione e il suo impegno hanno rappresentato una leva fondamentale per i risultati ottenuti dal Como, e al tempo stesso un contributo significativo alla crescita del nostro movimento calcistico”, ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel suo commosso ricordo. Le sue parole evidenziano l'impatto duraturo lasciato dal dirigente indonesiano.

Simonelli ha inoltre rivolto “le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società Como e al suo presidente Mirwan Suwarso”. Ha concluso il suo messaggio affermando con convinzione che “il suo ricordo resterà vivo in chi ha avuto il privilegio di incontrarlo e di condividere con lui l’amore per il nostro sport”, sottolineando l'eredità umana e sportiva di Hartono.

La guida del Como: dalla Serie D alla Serie A

Michael Hartono, affiancato dal fratello Roberto Budi, aveva rilevato la società Como nel 2019. Sotto la loro lungimirante guida, il club ha intrapreso un percorso straordinario, risalendo dalla Serie D fino alla conquista della Serie A, un traguardo raggiunto con una promozione storica nel 2024 dopo oltre vent’anni di assenza dalla massima categoria. Questo successo ha segnato un capitolo indimenticabile nella storia del club.

La loro gestione è stata caratterizzata da investimenti mirati e una visione strategica che hanno permesso al Como di ottenere risultati sportivi rilevanti. Questi successi non solo hanno riportato il club ai vertici del calcio nazionale, ma hanno anche contribuito a valorizzare l'intero calcio italiano, dimostrando come una gestione oculata e un forte impegno possano generare un impatto positivo sull'intero sistema.

Investimenti e strategia economica del Como

Nel contesto della sua prima stagione in Serie A, il Como ha registrato una perdita di 105 milioni di euro. Questo dato, tuttavia, non è stato interpretato come un segnale negativo, bensì come il riflesso degli ingenti investimenti programmati nell’area sportiva e commerciale. Tali investimenti, infatti, sono stati considerati pienamente in linea con le aspettative del consiglio di amministrazione, evidenziando una strategia a lungo termine.