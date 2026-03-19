Nadia Battocletti sarà la stella indiscussa dell’edizione 2026 del Pegaso Meeting di atletica leggera, in programma il prossimo 9 maggio allo stadio Ridolfi di Firenze. La mezzofondista trentina, già primatista italiana sui 5000 e 10000 metri, si cimenterà nella distanza dei 1500 metri, dove vanta un primato personale di 3’58"15, stabilito a Rovereto nel 2025. Questa prestazione la colloca al secondo posto nella graduatoria nazionale all time, a soli quattro centesimi dal record italiano detenuto da Sintayehu Vissa.

La specialità dei 1500 metri femminili, dopo anni di relativa stasi, sta vivendo un periodo di particolare brillantezza in Italia.

Il primato nazionale, rimasto fermo per quarant’anni con il 3’58"65 della campionessa olimpica Gabriella Dorio, è stato avvicinato più volte nell’ultimo biennio. Oltre a Battocletti, anche Marta Zenoni (3’59"16 a Londra) e Gaia Sabbatini (3’59"49 a Budapest) sono riuscite a infrangere il muro dei quattro minuti, confermando l’ottimo stato di salute della disciplina.

Un 2026 ricco di successi per Battocletti

Battocletti, argento olimpico sui 10000 metri a Parigi 2024 e due volte sul podio ai Mondiali di Tokyo 2025 (bronzo sui 5000 e argento sui 10000), ha già dimostrato la sua versatilità correndo i 1500 metri indoor a Madrid nel 2026. In quell'occasione, ha eguagliato il primato italiano che poche settimane prima era stato portato a 4’03"59 da Zenoni.

La sua stagione invernale la vede ancora protagonista: il 21 marzo sarà impegnata ai Mondiali indoor di Turun, in Polonia, sui 3000 metri, distanza sulla quale il 19 febbraio ha stabilito il nuovo record nazionale con 8’26"44, la terza prestazione mondiale dell’anno.

Il programma del meeting fiorentino, confermato nel calendario del Challenger Continental Tour di European Athletics, prevede un’ampia offerta di gare. Per gli uomini, saranno in programma 100, 400, 110 ostacoli, salto in lungo e lancio del peso; per le donne, 100, 400, salto con l’asta, salto in lungo e lancio del martello.

Il percorso internazionale e i primati di Nadia Battocletti

Negli ultimi anni, Nadia Battocletti si è affermata come una figura di spicco a livello europeo e mondiale.

Ha conquistato titoli su pista, strada e cross country, difendendo con successo il titolo europeo di cross a Lagoa e imponendosi nei 10 km su strada ai campionati europei di Bruxelles-Leuven. Nel 2024, ha trionfato nei 5000 e 10000 metri agli Europei di Roma. Nonostante la sua attività indoor sia stata storicamente limitata, ha stabilito il record italiano indoor sui 3000 metri a Liévin, in Francia, con 8’30"82. Il suo attuale primato personale outdoor sui 1500 metri, 3’58"15, la rende una delle atlete più competitive della specialità e la pone tra le favorite per un possibile nuovo record italiano sulla distanza.

La mezzofondista trentina detiene già i primati italiani sui 3000, 5000 e 10000 metri su pista, oltre che sui 5 km e 10 km su strada, e il record europeo sui 5 km.

Il record italiano indoor sui 1500 metri, attualmente nelle mani di Marta Zenoni con 4’03"59, appare un obiettivo alla portata di Battocletti, che continua a mostrare una crescita costante e risultati di altissimo livello internazionale.