Secondo quanto raccontato dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, alla Juventus sarebbe stato proposto Lorenzo Lucca, centravanti in uscita dal Napoli già da questa sessione di calciomercato invernale.

Gianni Balzarini scettico: 'Lucca è stato proposto ma come Daniel Maldini per me non è da Juve'

"Lucca è stato proposto ma come Daniel Maldini, per me non da Juve" questa è l'indiscrezione lanciata da Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Per come la vedo io parliamo di due calciatori che non hanno ne il passo tecnico ne quello mentale per vestire la maglia bianconera.

Quindi non credo che Lucca possa essere colui che risolve i problemi dell'attacco della Juventus. Poi per carità, parliamo di un calciatore che ha una grande stazza e che in ogni caso il Napoli ha pagato quasi 40 milioni di euro. Per questo non penso che la società piemontese possa approcciarsi a un profilo che costa tanto e che alla fine non sarebbe neanche un titolare della squadra. Perché seguendo il corso delle cose, Lucca ha fatto il titolare con l'Udinese, mentre a Napoli siede in panchina".

Balzarini ha proseguito: "Penso che la Juventus debba cominciare a guardare a quei profili che abbiano un background che gli permetta di lottare per ottenere i risultati più alti e di conseguenza reggere delle pressioni.

Poi ovviamente ci sta andare a comprare anche i giovani, perché non si possono fare squadre composte solo da calciatori esperti, ma credo che la cosa migliore sia quella di mixare le due cose. Se parliamo dell'attacco nello specifico, c'é bisogno di gente che sappia quello che fa, perché reggere l'impatto con una grande squadra è complicato. Quindi Lucca, che sta facendo fatica a Napoli, troverebbe forse ancora più difficoltà nella Juventus. Quindi io direi di no al suo acquisto".

Lucca, anche il Benfica starebbe pensando al centravanti del Napoli

In tutto questo, l'entourage di Lucca non avrebbe offerto il colossale attaccante italiano soltanto alla Juventus ma anche ad altri club. Fra questi spunterebbe il Benfica, storica società portoghese guidata attualmente da José Mourinho.

Proprio lo Special One, starebbe spingendo per arrivare al classe 2000, che a oggi potrebbe lasciare il Napoli per una cifra vicina a quella spesa soltanto 6 mesi fa alla società partenopea, 30 milioni di euro.