La Juventus ha inserito Óscar Mingueza tra le principali opzioni per rinforzare la difesa in questa finestra di calciomercato invernale. Il centrale spagnolo del Celta Vigo — già noto al calcio italiano e alla Serie A per le sue qualità tecniche — è finito nel mirino dei dirigenti bianconeri, desiderosi di aggiungere un profilo affidabile e versatile in un reparto che sta vivendo momenti di difficoltà e rotazioni forzate.

Chi è Óscar Mingueza

Difensore centrale classe 1999, formato nelle giovanili del Barcellona, Mingueza ha accumulato esperienza significativa nel calcio professionistico spagnolo.

Capace di giocare sia da centrale che da laterale a sinistra, il ventiseienne combina buona struttura fisica con lettura difensiva e qualità di palleggio — caratteristiche che lo rendono un elemento appetibile per una difesa moderna.

Dopo gli anni blaugrana, dove ha collezionato oltre 50 presenze tra Liga e coppe, Mingueza si è trasferito al Celta Vigo. In Galizia ha confermato una crescita costante, mostrando affidabilità e duttilità tattica in linee difensive diverse, con ottime prestazioni sia in marcatura che in impostazione.

Perché la Juventus lo segue

La Juventus ha bisogno di rafforzare la retroguardia: tra infortuni, uscite e questioni contrattuali, l’organico arretrato bianconero richiede innesti che possano garantire soluzioni multiple e stabilità.

In questo contesto, Mingueza emerge come un profilo ideale per più motivi:

può giocare sia come centrale destro che sinistro , facilitando le rotazioni e coprendo più ruoli;

è abituato a un calcio tecnicamente esigente come quello spagnolo e sa giocare palla al piede , adattandosi bene a difese che impostano dal basso;

rappresenta un investimento con prospettiva di valorizzazione futura, vista l’età e le potenzialità.

La duttilità di Mingueza lo rende particolarmente interessante per un club che alterna moduli e strategie nel corso della stagione, come la Juventus di questo periodo.

I contatti e l’approccio bianconero

La Juventus avrebbe già avviato contatti esplorativi con il Celta Vigo e con gli agenti del giocatore, con l’intento di sondare le condizioni per un trasferimento a gennaio.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, potrebbe svilupparsi su una formula con prestito e obbligo di riscatto, oppure con un prestito iniziale seguito da un acquisto obbligatorio legato a determinate condizioni sportive.

Un elemento che potrebbe favorire l’operazione è una percentuale sul futuro trasferimento inserita nel possibile contratto: il Celta, infatti, potrebbe accettare una formula che includa una quota di guadagno su una successiva rivendita del difensore, aumentando le possibilità di accordo e diluendo l’impatto economico per la Juventus.

L’intreccio con Gatti

La pista Mingueza si intreccia con la situazione di Federico Gatti, attuale perno difensivo della Juventus. Se da una parte Gatti rappresenta una colonna portante del reparto, dall’altra la sua condizione — fianco a fianco con acciacchi, turnazioni e valutazioni tattiche — impone alla dirigenza bianconera di guardare con attenzione ad alternative valide.

Mingueza, con la sua esperienza e maturità, potrebbe non essere solo un’alternativa, ma un upgrade tattico e fisico, solido nelle transizioni e capace di gestire linee difensive alte come richiesto da certi sistemi di gioco moderni.