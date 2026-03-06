Il mercato invernale lascia spesso dietro di sé rimpianti e occasioni mancate. In casa Juventus, secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, ce ne sarebbe uno in particolare che continua a far discutere: quello legato a Donyell Malen. A raccontarlo è stata la giornalista Eleonora Trotta, che prima su X e successivamente su Tele Radio Stereo ha spiegato come il club bianconero avesse effettivamente tentato di portare a Torino l’attaccante olandese lo scorso gennaio.

Una trattativa saltata perché la Juventus sarebbe stata anticipata dalla Roma, capace di chiudere rapidamente l’operazione con l’Aston Villa grazie anche all’intervento diretto del presidente Dan Friedkin.

Una mossa decisa che avrebbe permesso ai giallorossi di assicurarsi un attaccante rivelatosi immediatamente decisivo nel campionato italiano.

Il blitz della Roma e i numeri di Malen

"Malen, rimpianto Juve" scrive la Trotta su X: "I bianconeri a gennaio avevano studiato il colpo, ma la Roma è sempre stata in vantaggio e nessuno a Trigoria ha mai dubitato della buona riuscita dell’affare".

Una scelta che, numeri alla mano, si è rivelata estremamente azzeccata. Dal suo arrivo in Serie A, Malen ha infatti avuto un impatto devastante: 6 gol nelle prime 7 partite, statistiche che lo hanno reso uno dei protagonisti più brillanti di questa seconda parte di stagione. Velocità, capacità di attaccare la profondità e grande freddezza sotto porta sono diventate armi fondamentali per l’attacco giallorosso, qualità che stanno permettendo alla Roma di raccogliere soprattutto negli scontri diretti molto di più rispetto all'andata.

Il rimpianto bianconero e le prospettive future

Un rendimento simile avrebbe fatto certamente comodo alla Juventus, soprattutto considerando le difficoltà della squadra allenata da Luciano Spalletti nel concretizzare l’enorme mole di gioco prodotta. I bianconeri, infatti, creano spesso numerose occasioni ma faticano a trasformarle in gol, un problema che un attaccante con le caratteristiche di Malen avrebbe potuto contribuire a risolvere.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma da parte della Juventus per il centravanti olandese in estate, ipotesi che però appare piuttosto complicata. Se la Roma dovesse esercitare il riscatto del giocatore dall’Aston Villa, difficilmente il club capitolino prenderebbe in considerazione una cessione immediata dopo appena sei mesi dal suo arrivo.