Al Signal Iduna Park di Dortmund si accendono i riflettori per la ventesima giornata della Bundesliga: sabato 1 febbraio, alle 17:30, il Borussia Dortmund ospiterà un Heidenheim deciso a vendere cara la pelle. I gialloneri di casa, una delle realtà più blasonate della Germania, partono col pronostico a favore e puntano a consolidare la loro corsa europea, mentre i neopromossi non hanno nulla da perdere e porteranno coraggio e spregiudicatezza in casa di una delle regine del calcio tedesco.

Le probabili formazioni di Dortmund-Heidenheim

Il tecnico del Dortmund dovrebbe confermare il collaudato 3-4-2-1, con Kobel tra i pali protetto dal trio Can, Anton e Schlotterbeck.

Sulle fasce spazio a Ryerson e Svensson, mentre in mezzo la corsa di Jobe Bellingham e Nmecha dovrà dare equilibrio e dinamismo. Davanti, Maximilian Beier e Fábio Silva agiranno alle spalle di Serhou Guirassy, terminale offensivo e punto di riferimento per tutto il reparto.

Heidenheim risponde col 4-2-3-1: Ramaj tra i pali, difesa a quattro con Stergiou, Mainka, Siersleben e Foehrenbach. La diga di centrocampo sarà affidata a Schoeppner e Dorsch, mentre alle spalle dell’unica punta Pieringer si muoveranno Ibrahimovic, Beck e Honsak, pronti a sfruttare ogni occasione in ripartenza.

Quote: Borussia Dortmund favorito in maniera schiacciante

Pochi dubbi da parte dei bookmaker: il muro giallonero parte da grande favorito.

William Hill quota il successo del Dortmund a 1.25, il pareggio a 5.80 e il colpo esterno dell’Heidenheim addirittura a 10.00. Ancora più nette le valutazioni di Bet365, che porta la vittoria dei gialloneri addirittura a 1.22, il pari a 6.50 e il blitz degli ospiti a 12.00.

Uno scenario che conferma quanto il divario sulla carta sia profondo, con i padroni di casa chiamati a evitare cali di tensione e sottovalutazioni che potrebbero rimescolare le carte di un match sulla carta segnato.

Le statistiche dei protagonisti: Beier, Guirassy e la fantasia di Fábio Silva

Il Borussia Dortmund, oltre al suo impianto di gioco ormai rodato, può contare su individualità in grado di cambiare la partita da un momento all’altro.

Maximilian Beier ha già messo insieme 6 gol e 2 assist in 17 presenze di questa Bundesliga, pur non essendo sempre titolare. La sua media di 13 tiri nello specchio su 19 totali racconta di una punta efficace e pronta a colpire ogni volta che gli si presenta l’occasione. È stato protagonista con 276 passaggi e 13 chiavi vincenti nelle sue apparizioni, confermando una crescita tecnica e mentale importante per la causa giallonera.

Accanto a lui, Serhou Guirassy – una delle punte più temute del torneo – si presenta con numeri da attaccante navigato: 6 reti in 18 presenze, 20 tiri nello specchio su 37 e ben 86 duelli vinti a testimoniare una generosità e intensità che manda spesso in crisi le difese avversarie.

Il suo impatto va oltre il gol, con 14 passaggi chiave e anche una capacità di conquistare rigori e falli preziosi per il gioco corale del Dortmund.

Da seguire anche Fábio Silva, spesso protagonista entrando a gara in corso: per lui 13 presenze (solo 4 da titolare), 4 assist all’attivo e una spiccata vena altruista che gli permette di esaltare i compagni, anche senza gol in stagione. La sua capacità di trovare l’ultimo passaggio e la qualità palla al piede daranno varietà all’attacco giallonero, soprattutto contro una difesa che potrebbe concedere spazio nei minuti finali.

Sul fronte Heidenheim, Mathias Honsak cerca ancora la via della rete con 16 presenze e molti duelli in mezzo al campo: 0 gol ma ben 47 duelli vinti e 14 dribbling riusciti, a testimonianza della sua volontà di saltare l’uomo e creare superiorità.

Completano il quadro Arijon Ibrahimović – giovane innesto che porta corsa e freschezza, capace di confezionare 2 assist e 34 passaggi chiave in 19 presenze – e Marvin Pieringer, che, con 2 reti e 9 chiavi vincenti a referto, proverà a pungere la retroguardia di casa con la sua generosità fisica e le sue 65 duelli vinti su 140.