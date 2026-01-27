La Nazionale italiana di calcio a 5 si prepara ad affrontare la Polonia martedì 27 gennaio alle ore 20.30, presso la Stozice Arena di Lubiana. L'incontro, valido per la seconda giornata del Gruppo D degli Europei 2026, rappresenta un appuntamento cruciale per gli Azzurri guidati da Salvo Samperi. Dopo la sconfitta iniziale per 6-2 contro il Portogallo, una vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale.

Il cammino degli Azzurri nel torneo

L'Italia è stata inserita nel Gruppo D, un raggruppamento che comprende anche Portogallo, Polonia e Ungheria.

L'esordio contro i campioni in carica del Portogallo ha segnato una battuta d'arresto, nonostante la squadra abbia dimostrato buone trame di gioco. Il format della competizione prevede l'accesso alla fase a eliminazione diretta per le prime due classificate di ogni girone. Di conseguenza, la partita contro la Polonia assume un carattere decisivo per proseguire nel cammino verso i quarti.

Dove seguire la partita

La sfida tra Italia e Polonia non sarà trasmessa in televisione. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire l'incontro in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay Sport 1. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per garantire aggiornamenti in tempo reale sull'andamento del match.

Calendario completo e visione delle gare

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si svolgono dal 21 gennaio al 7 febbraio, con partite distribuite tra Lettonia, Lituania e Slovenia. L'Italia, impegnata nel Gruppo D a Lubiana, ha già disputato la sua prima gara contro il Portogallo sabato 24 gennaio alle 14.30. Dopo l'incontro con la Polonia martedì 27 gennaio alle 20.30, gli Azzurri concluderanno la fase a gironi giovedì 29 gennaio alle 20.30 contro l'Ungheria. Le partite della Nazionale italiana saranno trasmesse in diretta TV su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. Le altre gare del torneo saranno disponibili gratuitamente su uefa.tv. OA Sport si occuperà della diretta testuale di tutti gli incontri che vedranno protagonista l'Italia.